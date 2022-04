Luis Medina: "Cobrar una comissió d'1 milió és legal"

El Comte de San Martín de Hoyos va fer broma a les xarxes socials sobre el seu incident al Marroc - Instagram Luis Medina











La Fiscalia Anticorrupció ha presentat una querella davant els Jutjats de Madrid contra l'intermediari Luis Medina, fill de Naty Abascal i el duc de Fira Rafael Medina acusats d'estafa, blanqueig de capitals i falsedat documental per suposades irregularitats a la venda a l' Ajuntament de Madrid de mascaretes, guants i test covid per un import total d'11,9 milions de dòlars durant els primers dies de la pandèmia.





Medina va cobrar una comissió d?un milió d?euros per posar en contacte Luceño amb la directora general de Pressupostos i Recursos Humans del Consistori, Elena Collado, que en aquells moments s?encarregava de les compres de material sanitari.





Medina admet obertament que va percebre un milió d'euros de comissió per aquesta operació de venda de material sanitari al consistori madrileny, però nega que hi hagi cap mena d'irregularitat i sosté que va cobrar un percentatge habitual en aquest tipus de transaccions, un 8% i amb ell va adquirir un iot valorat en 325.515 euros, però nega que el seu germà Rafael, sigui també propietari del vaixell, com apunta el Ministeri Públic.





A més afirma que “Jo coneixia una persona que, perquè treballava molt a la Xina, sabia com portar a Espanya mascaretes i un altre material. I un dia vaig comentar amb una persona que conec des de fa molt de temps i que prefereixo mantenir en l'anonimat que era una pena no aprofitar aquest contacte per ajudar algun organisme públic.Es va donar la casualitat que aquesta persona em va dir que coneixia un germà de l'alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, però el cas és que no el conec, no vaig arribar a parlar amb ell.





Segons afirma per a El Confidencial: "A mi em van passar el telèfon d'Elena Collado, però igual que si t'arriba un contacte per WhatsApp. Només això. La vaig trucar i vaig parlar amb ella. Simplement la vaig trucar i li vaig dir que podíem aconseguir material sanitari. I que l'anomenaria l'altra persona, Alberto Luceño [el proveïdor del material]. Això va ser l'únic que vaig fer" i per això va cobrar el milió d'euros de comissió, per fer una trucada i passar un telèfon al seu soci.





Per ell això és el normal” Bé, és així. Entenc que a molta gent potser no li sembli bé. Però és el 8% del contracte. És una comissió normal d'intermediació, que es cobra moltes vegades. Per descomptat, no és il·legal Però comprenc que hi hagi gent que no ho entengui, i no puc respondre pel que fes l'altra persona, Luceño. Només estic desitjant que arribi ja la documentació de Malàisia [el país on estava el fabricant de mascaretes] perquè es tanca ja aquest assumpte".