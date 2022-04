VÍDEO. Pau i Marc Gasol ballen amb Macaco

Videoclick de la Gasol Foundation per lluitar contra l'obesitat infantil/ @GasolFoundation





Coincidint amb el Dia Mundial de l'Activitat Física i la Jornada Activa't organitzada per la Gasol Foundation, l'entitat vol reivindicar la importància de l'exercici físic, potenciar-ne l'impacte positiu en la salut mental dels nens i reduir el sedentarisme entre la població infantil.







Per això han llançat el videoclip de la cançó Ballo la pena de Macaco, en què participen Pau i Marc Gasol, així com grups de nens, adolescents i adults, amb l'objectiu d'incentivar l'activitat física per evitar l'obesitat infantil.







Segons dades de l'estudi PASSOS, elaborat per la Gasol Foundation, l'incompliment de la recomanació d'activitat física és més gran en el gènere femení (70,1 %) respecte del masculí (56,1 %) i també és més gran en l'adolescència (69 ,9 %) respecte a la població infantil (56,1 %).



Davant d'aquesta realitat marcada per la inactivitat física, la Gasol Foundation fa una crida a tota la societat a activar-se ia prendre consciència de la importància del moviment per cuidar la salut, fent especial èmfasi en el vessant emocional.