Barçagate: Arxivada la querella de Roures contra Bartomeu

Josep Maria Bartomeu en un acte com a president del FC Barcelona/@FCB





La titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, ha donat carpetada a la querella que van interposar Jaume Roures contra l'expresident del Futbol Club Barcelona , Josep Maria Bartomeu , el seu exdirectiu Jaume Masferrer i el responsable de l'empresa I3Ventures per una campanya en difamació a xarxes que haurien orquestrat en contra i en el context del conegut com a 'Barçagate'.





La instructora repassa les publicacions d'I3Ventures a Twitter i Facebook i, de les que podrien ser constitutives de delicte d'injúries, conclou que "es tracta de comentaris lletjos, inadequats, innecessaris, que diuen més de qui els fa que de qui us rep" i que "no són desitjables" però que per la seva entitat, no es poden considerar delictives .





Pel que fa a les calúmnies que també es relataven a la querella i que imputaven a Roures conclouen que es refereixen a fets ja publicats en premsa amb anterioritat, com quan es relacionava a l'empresari de la comunicació amb suborns al món del futbol, per això que no hi ha cap motiu per pensar que qui va fer els comentaris va actuar amb coneixement de la falsedat de cap dada o temerari menyspreu cap a la veritat, que és el que s'exigeix perquè hi hagi calúmnia".





La jutgessa entén que això ja seria suficient per arxivar l'assumpte, però opta igualment per entrar a valorar si, com s'assenyalava a la querella, les publicacions d'aquesta empresa eren per compte directe de Bartomeu i Masferrer, arriba a la conclusió que "no consta participació dels querellats" en els fets.