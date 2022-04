Gerard Piqué inverteix a Goals, un videojoc amb criptoactius

Goals, un videojoc de futbol 'play to earn' basat en criptoactius, ha aixecat 15 milions de dòlars (13,7 milions d'euros) a la seva primera ronda d'inversió/ @EP









Goals, amb seu a Suècia , està desenvolupant un videojoc multijugador per a ordinador i consoles en què els jugadors tindran els seus propis actius digitals que aniran guanyant durant el joc i amb els quals podran comerciar, mitjançant vendes o intercanvis, durant la partida.





No es tracta de la primera incursió de Piqué en els criptoactius, ja que també ha invertit a Sorare, una plataforma de NFT's esportius el conseller delegat de la qual, Nicolas Juli a, també ha participat a la ronda d'inversió.





La ronda ha estat liderada per Northzone --inversor a Klarna i Spotify--, i ha comptat amb inversors existents a l'empresa com Cherry Ventures , Monfire Ventures i Banana Capital , així com nous participants com Not Boring Capital i Cassius .





La firma utilitzarà el muntant recaptat per doblar la seva plantilla i reclutar 30 desenvolupadors de videojocs més abans de final d'any.





"Després de jugar a la majoria de jocs de futbol al mercat i observar l'escena dels esports durant molt de temps, puc veure que els jugadors mereixien alguna cosa nova", ha subratllat.



Goals serà gratuït (free to play) i permetrà el joc entre diferents plataformes.