Un assaig en gent gran demostra que un suplement nutricional reforça la immunitat de la vacuna COVID-19

Moment de l'administració de la vacuna Covid-19/ @HHJesus









Un grup de recerca de l' Hospital Mare de Déu de la Mercè de Germanes Hospitalàries , liderat pel doctor, Julián Andrés Mateus , ha desenvolupat un paradigma, publicat a la prestigiosa revista Nutrients, que constata que l'ús d'ABB C1®, un suplement nutricional de beta-glucà que prové dels llevats, agilitza la resposta immunitària al costat de l'administració de les vacunes de la influença i la COVID-19.









Segons els resultats de l'estudi, el complement alimentari esmentat contribueix a millorar els nivells de limfòcits i immunoglobulines (anticossos) amb més rapidesa després de l'administració d'aquestes vacunes, així com l'el·leni i el zinc, micronutrients associats a la immunitat que disminueixen quan s'assoleix la vellesa . A més, no es van detectar efectes adversos o problemes de tolerància en les persones que van rebre el tractament, així com diferències significatives d'efectivitat respecte al sexe o l'edat.







L'assaig clínic, finançat per laboratoris AB Biotek i el tractament del qual va tenir una durada de 30 dies per a persones que van rebre la vacuna de la influença i de 35 per als que van rebre la de la COVID-19 , es va realitzar al punt àlgid de la pandèmia sobre 67 participants d´alt risc per edat o exposició, tots ells de l´Hospital Mare de Déu de la Mercè i de la Unitat Polivalent Barcelona Nord. Es va efectuar un reclutament de voluntaris −72 en un inici, dels quals se'n van acabar descartant quatre per violació del protocol en no vacunar-se− que es van dividir en dos grups: a les persones integrants del primer, se'ls va administrar la vacuna al costat de l'ABB C1 ®, mentre que en el tractament dels segons, se'ls va administrar la vacuna i es va substituir el suplement nutricional per placebo.





EL SUPLEMENT REFORÇA LA IMMUNITAT ENTRENADA





En termes d'eficàcia, es van observar resultats notables en l'estimulació de la immunitat entrenada, constatant la troballa d'un complement natural i sense efectes adversos per reforçar l'efecte de les vacunes, que ofereixen una protecció que pot no ser suficient o minvar en el temps .





D'altra banda, els nivells dels limfòcits CD4+T, CD3+T i CD8+T van mostrar una tendència creixent més ràpida al grup que va rebre el tractament amb ABB C1® que al del placebo, cosa que projecta una resposta immunològica més àgil amb lús del suplement. Especialment ressenyable també va ser l'increment d'immunoglobulines al grup de vacunació contra la COVID-19 que va rebre el suplement, amb una mitjana del 39,25% més gran que el que va ser tractat amb placebo.











Infografia de l'estudi





"Totes aquestes troballes són consistents i validen la capacitat del suplement per incrementar la immunitat", explica el Dr. Mateus, metge que va liderar la investigació. Després d'haver realitzat l'estudi, també considera l'ús del complement alimentari per incrementar els efectes immunitaris de vacunes contra altres malalties o al·lèrgies no presents a l'assaig clínic: “L'hem utilitzat en dos tipus de vacunes diferents: la de la influença part del grup de les vacunes tradicionals, i la de la COVID-19, que és de nova generació. Considerem que la utilització d'ABB C1® pot reforçar altres processos d'immunització”.





LA CONGREGACIÓ DE LES GERMANES HOSPITALÀRIES ESTÀ PRESENT A 27 PAÏSOS







L'Hospital Mare de Déu de la Mercè és un complex assistencial format per diversos equipaments localitzats a diferents punts de Barcelona i vinculats, en general, al Sector Nord de la ciutat. Des dels seus inicis presta serveis a l'àmbit de l'atenció sociosanitària i de la salut mental. L'entitat està gestionada per la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, una institució de l'Església Catòlica, sense ànim de lucre, que fa més de 135 anys que treballa en l'acolliment, el tractament personalitzat, l'assistència integral i la reinserció social de persones amb malaltia mental, discapacitat intel·lectual i altres malalties, amb preferència per a les persones més vulnerables.





Actualment, l'acció hospitalària és present a 27 països, de 4 continents, amb més de 350 centres i dispositius d'atenció sociosanitària i prop de 2 milions de beneficiaris aquest darrer any. Aquesta tasca es realitza gràcies al lliurament i la dedicació de més de 1.000 germanes, 11.000 professionals i nombrosos voluntaris. Concretament a Espanya, les Germanes Hospitalàries són presents a 11 comunitats autònomes, amb més de 5.400 llits i 100 dispositius d'assistència comunitaris, més de 400 germanes, al voltant de 6.000 col·laboradors i més de 800 voluntaris.