Els tres grans projectes per a Hospitalet de la seva alcaldessa Nuria Marín

El soterrament de les vies significarà, sens dubte, un abans i un després a la ciutat, però també un abans i un després a la xarxa de Rodalies i la connectivitat de tota l'àrea Metropolitana. És essencial per gaudir d'una xarxa de Rodalies del segle XXI. #NEFonline /@nuriamarinlh





L'alcaldessa de L'Hospitalet de Llobrega i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín , ha participat aquest dijous als esmorzars informatius organitzats pel Fòrum Europa-Tribuna Catalunya .







Marín ha explicat els tres macro projectes en què estan treballant per reactivar l'economia de la seva ciutat: El Pla director BIOPOL Gran Via per impulsar el clúster biomèdic de Bellvitge, un projecte de recerca important no només per a la seva ciutat, sinó per a Catalunya i que suposarà a més la creació de 8.000 llocs de treball directes. El projecte comportarà el soterrament de la Gran Via, cosa que facilitarà la connexió directa de l'Hospital de Bellvitge amb l'Hospital oncològic Durán i Reinals, i ampliar així els espais verds per al gaudi de les persones.





El segon gran projecte, el soterrament dels 6 quilòmetres de les vies del tren, reivindicació història del seu municipi. I com a tercer gran projecte ha parlat de la transformació de la zona nord de l'Hospitalet, Can Rigal on es podrà construir un nou hospital i habitatges.





"Trasformarem més d´un milió de metres quadrats per destinar-los a espais públics, zones verdes i atraure inversions que generin nous llocs de treball" ha assenyalat Marín durant la seva intervenció d´aquest dijous.









A la Diputació de Barcelona parlem del que "estem acord"/ @ForumEuropa









L'alcaldessa ha anunciat que la Fira creixerà amb 60.000 m2 més a l'espai que ara ocupa l'empresa Porcelanosa. Les obres s'iniciaran a la tardor d'aquest 2022. Amb aquesta nova ampliació, el districte econòmic segur creixent i donarà més valor a la zona que segons l'alcaldessa aporta en impostos 31 milions d'euros (ME). Una quantitat molt important per a les arques municipals amb un pressupost de 30 ME.





Marín no ha eludit cap pregunta i sobre el tem de si tornarà a ser candidata després del cas judicial que continua obert a l'Hospitalet ha dit: “No es produirà aquest judici oral, n'estic convençuda. Per això estic convençuda que seré la candidata. Jo em presentaré, ho tinc claríssim”, responia molt segura l'alcaldessa qui va afirmar que se sent molt tranquil·la i ha recordat que s'ha demanat l'arxiu de la causa i que sempre ha estat a disposició de la justícia.





En relació a la seva responsabilitat com a presidenta de la Diputació de Barcelona ha defensat el pacte amb Junts a la institució provincial perquè “parlem dels que estem d'acord, no dels que ens separa” . El diàleg sempre és bo perquè en surten beneficiades les persones. Preguntada si aquest pacte pot ser possible a la Generalitat, ella ha manifestat que l'acord PSC-Junts que governen la Diputació va costar molt assolir-lo i mai no s'havia vist tant interès mediàtic, però sempre ho he defensat com un pacte d'èxit. “Treballem per les coses que ens uneixen deixant de banda allò que ens separa. Està segura que si aquesta fórmula s'apliqués a altres administracions els aniria millor” va manifestar.





La presidenta de la Diputació ha volgut assenyalar que des de la Diputació s'han encarregat que “no es perdés cap projecte estratègic durant la pandèmia i que s'han pogut aprofitar als municipis els recursos extraordinaris”.





També ha expressat el suport a la candidatura de Catalunya i Aragó per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030, que els veu com una oportunitat per als Pirineus.





Sobre la immersió lingüística a Catalunya, ha opinat que la llei ha estat útil i que s'ha de respectar, i ha defensat que els alumnes de l'Hospitalet puguin aprendre català a l'escola per garantir la igualtat d'oportunitats, tot i que ha lamentat que s'hi hagi "polititzat" la llengua, cosa que ha qualificat com "un error garrafal".

















A l'esmorzar hi han acudit l'expresident José Montilla , el primer secretari del PSC, Salvador Illa , el subdelegat del govern, així com una àmplia representació d'empresaris, com el secretari de Foment del Treball, David Tornos , director general. En representació de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga , entre d'altres, així com una àmplia representació d'alcaldes i alcaldesses de la província.