L'ONU expulsa Rússia del Consell de Drets Humans

Putin ha aconseguit l'expulsió de Rússia de l'ONU per les seves accions a Bucha









Dels 193 Estats membres , n'han votat 176: un total de 93 s'han pronunciat a favor en una sessió extraordinària celebrada aquest dijous a Nova York ; 24, en contra. Per això la moció ha tirat endavant amb un 79% dels 117 vots vàlids, descomptant les abstencions.





La proposta la va presentar dilluns passat l'ambaixadora nord-americana davant l'ONU, Linda Thomas-Greenfield , després de conèixer les atrocitats a Bucha (Ucraïna) després d'un mes d'ocupació russes.









Cal recordar que Moscou sosté, malgrat les evidències en contra, els relats dels testimonis i dels periodistes sobre el terreny i les imatges per satèl·lit, que tot plegat és un muntatge d'Ucraïna.



Només hi ha un precedent de la moció adoptada avui: la suspensió de Líbia el 2011 davant les proves de l'ocupació de violència contra els manifestants per part de les forces lleials al president Muamar al-Gaddafi.





Abans de la votació, i després d'una apassionada exposició de l'ambaixador ucraïnès, Serguei Kislitsia, que ha tornat a recordar el precedent de l'Holocaust, han pres la paraula per expressar la seva oposició a la resolució, així com la seva intenció de votar-hi en contra, els representants de Kazakhstan, Veneçuela, Corea del Nord, Xina, Iran, Síria i Cuba. Van adduir arguments com ara la manca d'una investigació independent, la inacció de l'ONU en casos anteriors o els efectes contraproduents per a les negociacions de pau d'una decisió així. Senegal, Egipte, Brasil, Mèxic i Sud-àfrica van avisar, per part seva, que s'abstindrien.