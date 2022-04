Damm s´uneix a la iniciativa global RE100 per promoure l´ús d´energies 100% renovables

Panells solars en una fàbrica d'Estrella Damm @ep







Damm s'ha convertit en la "primera cervesera d'Espanya" que s'uneix a la iniciativa global RE100 , promoguda per The Climate Group en col·laboració amb Carbon Disclosure Project (CDP) per promoure l' ús d'energia 100% verda per part de les empreses.





RE100 reuneix les companyies "més influents del món" amb l'objectiu de promoure que eliminin les emissions de carboni i facin un ús exclusiu d'energies renovables en el desenvolupament de les seves activitats, ha informat Damm en un comunicat aquest dijous.





La unió de Damm, membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides des del 2019 , a la iniciativa s'emmarca en l'aposta de la companyia per aconseguir de l' Objectiu de Desenvolupament Sostenible 7 (ODS7) augmentant l'energia que procedeix de fonts renovables i promovent les tecnologies eficiència energètica.





Actualment és la cervesera nacional amb "una capacitat de generació d'electricitat renovable més gran" i el seu grup autogenera el 60% de l'energia elèctrica que utilitza, el 10% de la qual es produeix amb fonts renovables.





El 100% de l'energia elèctrica comprada a tots els centres de producció i envasat, i el de l'energia dels magatzems de Damm, compta amb "certificat d'origen renovable".