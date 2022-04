Queixes al Ministeri d'Universitats per la seva lentitut: Triga entre 2 i 5 anys en homologar milers de títols

Les dones son les més perjudicades per aquest endarriment d'homologació/ Infografia UGT





Fa un any que el Ministeri d’Universitats, va anunciar que s’estava treballant sobre un nou decret de procediment per a l’Homologació i d’Equivalència de títols estrangers, amb els objectius de reduir els termes per a la resolució d’expedients, aconseguir el rigor acadèmic, dotar de transparència al procediment, proporcionar seguretat jurídica i garantia en aquests processos que afecten directament la vida de la ciutadania.







Des de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT) tornen a demanar al nou Ministre d’Universitats, Joan Sobirats, assolir aquest compromís per tal d’agilitzar amb urgència l’aprovació del nou Reial Decret per a l’homologació de títols universitaris.





Milers de sol·licituds d’homologació o d’equivalència universitària presentades per moltes persones estrangeres des de fa 2, 3 o 5 anys continuen sense resoldre.





Des dels serveis d’orientació per a l’homologació d’estudis universitaris s'han detectat casos de persones que manifesten que durant mesos o anys no han rebut cap notificació sobre l’estat del seu expedient. També, que no se’ls facilita informació clara sobre el procediment. Hi ha persones afectades que han manifestat que no se’ls va donar la informació correcta i que per canvis de criteris interns sobre els requisits, la resolució del seu tràmit es va veure afectada i cal recordar que amb la resolució atorgada ja no es pot tornar a presentar una sol·licitud pel mateix tràmit.









Gràfic facilitat per UGT a @CatalunyaPress





Sense l’homologació o equivalència d’un títol universitari, moltes persones estrangeres no tenen l’oportunitat d’accedir a ocupacions relacionades amb la seva formació i experiència professional. Hi ha un desaprofitament de capital humà als seus països d’origen i a la societat d’acollida. Professionals que van invertir anys i recursos econòmics en la seva formació acadèmica.





Per aquestes raons demanen l’aprovació urgent del nou Reial Decret que millori el procediment d’homologació i equivalència de títols universitaris obtinguts a l’estranger per la seva extrema necessitat.





A més treballar per a la regulació del grau espanyol de psicologia i l’habilitació de l’homologació als psicòlegs amb titulació estrangera i garantir el principi d’eficàcia de l’Administració. Amb la simplificació i celeritat del procediment, dotar-lo de recursos humans i materials per fer efectiva e immediata la resolució d’expedients que fa anys té acumulats l’administració.





També volen que es posi a disposició de la ciutadania informació clara i precisa sobre aquest tràmit i es redueixi la taxa per a l’homologació o equivalència de títols universitaris cursats a l’estranger. En aquest context de crisi econòmica que es va accentuar per la pandèmia per la covid-19, moltes persones es van quedar sense feina i es troben davant la dificultat de disposar dels 166,50€ pel pagament d’aquest tràmit.





RELACIÓ DE TÍTOLS QUE ESPEREN SER HOMOLOGATS DURANT ANYS