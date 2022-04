La Generalitat posarà en marxa un pla per reduir la temporalitat de 59.000 treballadors públics

Metges i professors es veurien beneficiats per aquesta mesura d'estabilització laboral/ @EP









La Generalitat vol que d'un volum de 59.000 llocs de treball es redueixi la temporalitat en l’ocupació pública a la Generalitat, que està situada en un 35,5%, fins a un percentatge inferior al 8% a finals del 2024. Ho vol portar a terme mitjançant un procés d’estabilització de l’ocupació pública més gran que s’ha fet mai a l’Administració catalana.





Per fer-ho, es durà a terme un procés d’estabilització extraordinari, per mitjà d'un concurs de mèrits i d'un concurs oposició i que afectarà als llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020 i permetran estabilitzar 39.000 places.





Els 20.000 llocs de treball temporal restants s’hauran de proveir per mitjà dels concursos oposició de les convocatòries ordinàries corresponents a les ofertes públiques aprovades pel Govern.





La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons s’ha reunit amb els sindicats representats a la Mesa General de la Funció Pública per explicar-los com es farà aquest procés d’estabilització i els ha traslladat el compromís del Govern amb una ocupació pública estable i de qualitat, com a pal de paller d’una administració moderna, àgil i eficient que dona resposta a les necessitats de la ciutadania.





El pla és un punt de partida per codecidir, dins del marc legal d’aplicació, com el Govern afronta conjuntament amb els agents socials els processos d’estabilització i de reducció que s’han de dur a terme.





TREBALLAR PER REDUIR LA TEMPORALITAT A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA





Els instruments per reduir la temporalitat a l’Administració de la Generalitat i situar-la per sota del 8% abans de finals del 2024 són el procés d’estabilització extraordinari i les convocatòries ordinàries.





El percentatge de temporalitat se situa a l’Administració de la Generalitat en un 35,5%, que correspon a 59.000 llocs de treball ocupats de forma temporal als departaments de la Generalitat, organismes autònoms administratius i Institut Català de la Salut. Aquesta xifra no inclou l’Administració de Justícia ni el sector públic institucional.





El procés d’estabilització es realitza de forma extraordinària, segons preveu la Llei de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, i afecta els llocs de treball ocupats ininterrompudament de forma temporal durant almenys els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. S’inclouen les places tant de personal funcionari com laboral.





Ambdós dos procediments són de lliure concurrència, és a dir que hi podrà participar tothom qui ho vulgui, estigui o no treballant a l’Administració. Les característiques d’aquests processos, que afecten un total de 39.000 llocs de treball, seran objecte de negociació amb les organitzacions sindicals representades a la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de la Generalitat (MEPAG).





Els 20.000 llocs de treball temporal restants s’hauran de proveir per mitjà dels concursos oposició de les convocatòries ordinàries corresponents a les ofertes públiques aprovades pel Govern. Les convocatòries corresponents a les ofertes públiques dels anys 2019, 2020, 2021 i 2022 permetran convocar més de 15.000 llocs.





D’altra banda, s’està estudiant quins llocs de treball de programes han esdevingut estructurals. En aquest supòsit, es preveu que aquests llocs es puguin estabilitzar també per mitjà de les vies previstes. L’estimació afecta una trentena de programes i gairebé 1.000 llocs de treball.





QUINA ÉS LA SITUACIÓ ACTUAL DELS TREBALLADORS PÚBLICS A CATALUNYA





L’Administració de la Generalitat compta amb 166.000 treballadors i treballadores, personal adscrit als departaments, organismes autònoms administratius i Institut Català de la Salut. Aquesta xifra no inclou el personal de l’Administració de Justícia ni el personal del sector públic institucional.





30.000 pertanyen a l'administració i serveis; 36.000 de salut; 76.000 docents, i 24.000 d’altres collectius (mossos, bombers, agents rurals i àmbit penitenciari).





De tots aquests llocs de treball, actualment hi ha 59.000 que estan ocupats de manera temporal, una xifra que es tradueix en un 35,5% de temporalitat.





Aquests llocs de treball temporal es distribueixen de la manera següent:









Interins 41.000

Laborals temporals 6.000

Estatutaris (ICS) 12.000





Total 59.000





Per col·lectius:









Administració i serveis 17.000

Docents 30.000

Salut 12.000









Total 59.000





En aquestes xifres no s’han tingut en compte les 9.000 places de l’àmbit de la salut i les 7.000 de docents que estan pendents de ser adjudicades com a resultat dels darrers processos de selecció, ja que no formaran part del procés d’estabilització.