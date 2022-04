El TC declara inconstitucionals tres articles més de la llei catalana que limita el preu dels lloguers

Façana del Tribunal Constitucional, imatges d'arxiu @ep





El Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucionals tres articles més de la llei catalana que regula el preu del lloguer. En concret, la Llei de Catalunya 11/2020, que ja va ser parcialment anul·lada per l'organisme el 10 de març passat.





Al seu dia, el TC es va recolzar que suposava una invasió de la comunitat autònoma a les competències de l'Estat que reconeix l'article 149.1.8 de la Constitució i referit a la competència en matèria civil per regular les bases contractuals. Aquesta vegada, els articles anul·lats fan referència al règim sancionador, l'obligació de reallotjament i l'obligació de formular una oferta de lloguer social en cas d'exclusió residencial com a pas previ per iniciar el procediment judicial de desnonament.