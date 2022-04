Lleida es retroba als carrers per celebrar Sant Jordi

Sant Jordi a Lleida @Paeria





Lleida tornarà a celebrar la Diada de Sant Jordi amb el retrobament als carrers. El paer en cap, Miquel Pueyo, acompanyat del regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, i de la regidora de Consum, Comerç i Mercats, Marta Gispert, han presentat aquest matí l’ampli programa d’activitats que ha programat l’Ajuntament de Lleida en diferents indrets de la ciutat i que s’allargaran fins al 23 d’abril, dia en què la Rambla Ferran serà l’epicentre de la festa.





“L'any passat vam recuperar en part la diada amb un control d'aforament i enguany tornarem a tenir un Sant Jordi amb flors i llibres al carrer. Ens vam adonar que tancar una part d'aquesta avinguda i dedicar espai a les parades de llibres i flors i a una sèrie d'activitats podia ser un bon model. Crec que hem aconseguit que el sector de la flor i del llibre entenguin també aquest projecte. Per tant, no recuperarem només el format tradicional, sinó que farem un pas més, ocuparem una mica més la ciutat, guanyarem més espai per als vianants, per als ciutadans i les ciutadanes, perquè la gràcia de Sant Jordi sabeu que és l'enorme mobilitat de les persones, movent-se, gaudint de la primavera, comprant llibres, comprant flors i trobant-se”, ha assenyalat Pueyo.





“Hem consolidat l'espai amb variacions per adaptar-nos als requeriments que ens han anat trametent els sectors del llibre i la flor”, ha apuntat la regidora de Comerç, Marta Gispert. La regidora ha explicat que al tram de l’avinguda Francesc Macià s’hi installaran els professionals dels sectors de la flor i el llibre, amb 7 parades de floristeries, 5 de llibreries i 7 més d’editorials, a més de tres parades de la Paeria i la del Gremi de Forners. Al tram de Rambla Ferran es situaran 35 parades d’entitats i associacions, i també hi haurà un escenari amb activitats en aquest espai i un altre a Sant Joan. Algunes entitats també tindran parada al seu barri.





Gispert també ha recordat que no es permetrà vendre flor fresca sense permís, i que la Guàrdia Urbana vetllarà per a fer-ho complir. La vetlla de Sant Jordi, el dia 22 d’abril, llibreries i floristeries també podran muntar taulells davant els seus establiments.





Per la seva banda, el regidor de Cultura, Jaume Rutllant, ha destacat que la voluntat de la Paeria, un cop Sant Jordi es pot celebrar amb normalitat, és “dinamitzar l’espai al màxim”, amb un seguit d’activitats prèvies vinculades a la figura de Guillem Viladot, mostrant el compromís amb la celebració de l’Any Viladot, i altres activitats de dinamització el mateix dia de Sant Jordi, com una ballada de sardanes, un espai infantil, actuacions musicals i tallers diversos.









Programa d’actes culturals previs a Sant Jordi

El programa s’iniciarà la propera setmana amb una promoció a les xarxes socials de la Paeria amb les novetats de Sant Jordi 2022 d’autores i autors lleidatans publicats per les editorials Bronca, Fonoll, Pagès editors, Milenio, Mosaics Llibres, Ònix i de les llibreries de la ciutat, Abacus, Bronca, Caselles, El Genet Blau, La Fatal, La Irreductible i La Sabateria.





També destaca la Mostra La mirada del poeta/ L’escriptura del fotògraf que es va inaugurar durant els dies del Festival Poesia Lleida i que es pot visitar fins al 22 d’abril a l’Escola d’Art Leandre Cristòfol.





La setmana del 19 d’abril començarà el gruix d’activitats. En primer lloc, s’ha previst un trivial literari a l’Instagram de l’Ajuntament de Lleida per recordar l’escriptor Guillem Viladot en commemoració del centenari del seu naixement.





Dimecres 20, a les 19 hores, a l’Hort de Santa Clara, s’ha programat “Viladot ens porta a l’hort” amb Meritxell Cucurella- Jorba i Olza Olzeta, que donaran veu a la poesia més sensual de Guillem Viladot, continguda en Urc del cos i Amor físic amb motiu de la commemoració del Centenari de naixement de l’autor. L’entrada és lliure i gratuïta.





Meritxell Cucurella Jorba és poeta, activista cultural i guanyadora del Premi de poesia Màrius Torres 2020, entre d’altres. Olza Olzeta és poetry-slamer subcampiona d’Espanya 2019, Campiona de Santa Coloma 2019, d’Europa 2020, de Barcelona 2021 i finalista Campionat mundial 2021.





Divendres 22, de 10 h a 14 h i de 17 h a 19 h hi haurà Bookcrossing a La Panera. Amb motiu de Sant Jordi i del Dia Internacional del llibre, per setzè any consecutiu, el Centre d’Art la Panera, amb altres centres i museus de tot el territori nacional, se suma a aquesta iniciativa, una campanya d’alliberació de llibres amb l’objectiu d’envair les ciutats amb publicacions sobre diferents disciplines artístiques.





El mateix dia, la sala 2 del Teatre Municipal de l’Escorxador (dos passis: 18 i 19.30 h) acollirà l’espectacle Beatriu de Guillem Viladot a partir del conte homònim del llibre pòstum Orgànic (Ed. Fonoll) on s’acara una xacra de la societat silenciada al llarg de la història, l’abús masculí contra la dona. Intèrprets: Alba Costa, Núria Miret, Clara Olmo, Ares Piqué i Marta Rosell. L’entrada és lliure i gratuïta (sense reserva prèvia).









Diada de Sant Jordi – 23 d’abril





De 9 h a 21 h TOTS A LA RAMBLA: CELEBREM SANT JORDI! Parades de Sant Jordi sector professional LLIBRES i ROSES (Av. Francesc Macià). Parades entitats (Rambla Ferran i plaça Sant Joan)





Parada institucional de Sant Jordi de la Paeria: Escata de drac

Els visitants seran obsequiats amb un punt de llibre dedicat a Guillem Viladot i el volum 18 de la collecció municipal ESCATA DE DRAC. Relats de Sant Jordi, fins a esgotar existències, amb relats dels autors Màrius Blàvia, Carme Casanovas, Ivet Eroles, Meritxell Gené i Juanjo Manau. De 9 h a 21 h Av. Francesc Macià





Espai EAM Leandre Cristòfol: Comença a volar!

L’Escola d’art Leandre Cristòfol (EAM) us convida a passar pel seu photocall perquè tothom pugui recordar el dia de Sant Jordi d'enguany amb una foto. També s’hi podran trobar i adquirir creacions dels mateixos alumnes (punts de llibre, illustracions, fotografies, enganxines...). De 9h a 20h Av. Francesc Macià





Activitats a l’escenari de Rambla Ferran

11.30h a 12h Psicogeografia al Casc Antic de Lleida. La psicogeografia és un gènere narratiu vinculat al passeig i els espais, amb exponents com Sebald o Iain Sinclair. Dues obres de joves talents de Lleida que la reivindiquen dins del marc de les transformacions del centre històric de Lleida. Presentació de Díptico espiritista d’Aurora Dorada Ediciones i Ruïna d’Associació Bronca amb Albert Kadmon i XImi. Ho organitza: Bronca Associació





12 h a 12.30 h Cómo vivir tu propósito sin amargarte la vida. Les autores Laura Revés i Sandra Olea ens ajudaran a trobar el nostre propòsit i gaudir del viatge per trobar-lo. Ho organitza: Editorial Milenio





12.30 h a 13 h Conversa amb editors i llibreters de Lleida. Editors i llibreters de la ciutat parlaran del moment dinàmic i illusionant que està vivint Lleida en el sector del llibre. Ho organitza: Ajuntament de Lleida





13 h a 13.30 h Parlem de democràcia i llibertat. A propòsit del llibre En defensa de la democràcia i la llibertat de Domènec de Bellmunt, la periodista Anna Sàez conversarà amb Josep Camps i Francesc Foguet, curadors del llibre. Ho organitza: Editorial Fonoll





13.30 h a 14 h Escriure en femení. Montse Sanjuan, Marta Alòs, Marialba Revés, Maite Alarcón i Gloria Martín conversaran sobre les seves darreres novetats literàries. Ho organitza: Pagès editors.





17.30 h a 18 h Recital de poesia. Àngels Marzo, Jaume Suau i Xavier Baró recitaran poemes dels seus darrers llibres. Ho organitza: Pagès editors





18 h a 18.30 h Parlem de Guillem Viladot. Teresa Ibars, autora de El silenci de l’angle. Guillem Viladot o el desfici del jo conversarà amb la periodista Anna Sàez sobre el seu llibre i sobre l’obra de Guillem Viladot, amb motiu de l’Any Viladot, en commemoració del centenari del seu naixement. Ho organitza: Editorial Fonoll





19 h a 19.30 h Quatre historiadors dins la història. Gerard Pamplona, Enric Vicedo, Lluïsa Pla i Pau Juvillà conversaran sobre la importància de la recuperació de la memòria històrica. Ho organitza: Pagès editors





19.30 h Ballada de sardanes amb Bellpuig Cobla. Ho organitza: Ajuntament de Lleida.





Activitats familiars per als menuts a la Plaça de la Pau

10 h a 19 h Racó de lectura per als més petits. Espai on els més menuts podran llegir els llibres que més els agradin a l’aire lliure. Ho organitza: Ajuntament de Lleida





11 h a 11.30 h Contacontes Papa, m’expliques un conte? (+de 3 anys). Contacontes basat en el llibre del mateix títol. Ho organitza: Llibreria El Genet Blau





12 h a 13 h Fes el teu punt de llibre (totes les edats). Construirem un punt de llibre que acompanyi la teva lectura. Ho organitza: Llibreria Abacus





13 h a 14 h Fem una rosa diferent? Per Sant Jordi vine a teixir una rosa de ganxet amb el taller de la Peppa & Punt. Ho Organitza: Peppa&Punt





13 h a 14 h Música a càrrec del grup Ponent Pixie. Estrena d’aquesta jove formació i la seva presentació pública. Ho organitza: Ajuntament de Lleida





17 h a 17.30 h Gegantíssims (totes les edats). Poesia i illustració en directe a càrrec d’Amat Baró i Oriol Caminal, autors del llibre Gegantíssims. Ho organitza: Editorial Mosaics Llibres





17.30 h a 18 h Contacontes Els comences a comptar (2 a 5 anys). Contacontes en què els més petits de casa jugaran amb els números. Ho organitza: Pagès editors





18 h a 19 h Fes el teu punt de llibre (totes les edats). Construirem un punt de llibre que acompanyi la teva lectura. Ho organitza: Llibreria Abacus









Activitats a la plaça Sant Joan

19 h a 20.30 h La Sonsoni Música folk. Pep Lizandar i Elias Porter. Música folk per acabar la Diada de Sant Jordi. Organitza: Ateneu Popular de Ponent





Per posar el punt i final a la Diada de Sant Jordi 2022, s’ha inclòs a la programació l’espectacle “Estrella” que tindrà lloc al Teatre de la Llotja en el marc de LaTemporada Lleida. La reconeguda companyia Marie de Jongh porta a Lleida aquesta història de teatre gestual i sense text (+7 anys) que parla de la lluita contra l’adversitat, de pèrdua i superació.





L’Estrella és una nena de sis anys, amb un gran talent per al piano tot i que de vegades ella hauria preferit no tenir aquest do. La vida li ha reservat algunes sorpreses que la deixaran perduda en un laberint emocional. Només una altra estrella, aquest cop una estrella de mar, una d’aquelles criatures amb la capacitat sorprenent de regenerar-se després d’una pèrdua, la podrà ajudar…





L’obra aposta invariablement per l’emoció i la poesia i commou tant a petits com a adults.

Les entrades (6 € reduïda, 10 € general) es poden comprar a les taquilles de l'Auditori Municipal Enric Granados, Teatre de la Llotja, Teatre Municipal de l'Escorxador i a l'oficina de Turisme de Lleida i al web de LaTemporada Lleida. També s’ofereix un pack familiar de 4 entrades a 20 €.