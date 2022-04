L'escriptora Angélica Morales rep el V Premi Gabriel Celaya a Sant Sebastià

Angélica Morales en imatges d'arxiu @wikipedia





L'escriptora Angélica Morales ha rebut a Sant Sebastià el V Premi Gabriel Celaya per la seva novena obra poètica titulada 'El meu pare conta monedes' . El diputat de Cultura de la Diputació foral de Gipuzkoa, Harkaitz Milla , ha estat l'encarregat de lliurar-li el guardó en un acte al centre cultural donostiarra Koldo Mitxelena.





Morales ha rebut el premi abans de prendre part en una nova jornada de 'Poetika' a l'esmentat espai donostiarra. El jurat del premi, compost per Amalia Iglesias, Carlos Aurtenetxe, Jon Obeso, Esther Ramón i Jose Luis Padrón , va acordar el mes de desembre passat que la poesia d'aquesta autora de Terol era mereixedora del guardó per tractar-se d'"un llibre de poemes ambiciós" i ben resolt, el to del qual manté la seva cadència de principi a fi" i que "flueix com la memòria amb els seus recessos i recodos".





En total, en aquesta edició del Premi Gabriel Celaya es van rebre 756 poemaris. Morales és una escriptora, actriu i directora teatral nascuda a Terol el 1970. El 2017, la seva novel·la 'Mujeres rotas' va ser seleccionada entre les deu finalistes al Premi Planeta.





A més, ha publicat diversos poemaris, molts d'ells premiats, entre els quals destaquen 'Desmemòria' (Govern d'Aragó, 2012), 'Asno Mundo' (Ajuntament de Las Palmas de Gran Canària, 2014), 'Monopolios' (Premses de la Universitat de Saragossa, 2014), 'España toda' (Hiperión, 2018), 'Las niñas cojas' (Edicions en fugida, 2019), 'El somni de la iguana' (Utopia libros, 2020) i '#MedeaHaVuelto'.





També ha escrit set novel·les, l'última el passat any titulada 'Tu seràs la següent'. Morales també ha participat com a actriu de repartiment als llargmetratges de Vicente Aranda, 'Celos' (1999) i 'Juana la loca' (2001).





Així mateix, ha estat actriu protagonista en diversos curtmetratges i migmetratges, com 'Amante', dirigit per Víctor Lope Salvador (1989) o 'A la deriva' de Franziska Löwe.





El Departament de Cultura de la Diputació foral de Gipuzkoa, per tal de preservar la memòria del gran poeta guipuscoà Gabriel Celaya (Hernani 1911-Madrid 1991) va crear aquest premi que porta el seu nom l'any 2011, al centenari del seu naixement.





Millán ha destacat que aquest guardó “és un premi que parla dels poetes que, com Gabriel, són capaços de transformar-se en referència i exercir de guies, il·luminant passatges foscos i il·luminant les nostres existències”.





El cicle 'Poetika' ha comptat aquest dijous amb la presència de dues dones més a més de Morales, la poeta de Barakaldo Itziar Mínguez Arnaiz, finalista del Premi Euskadi de Literatura el 2010, i la flautista Sara Vázquez, que ha amenitzat amb la seva música el trobada.





Al maig continuarà 'Poetika' amb dues sessions protagonitzades per l'autor Jorge Pascual el divendres 13 de maig i per l'escriptor Hasier Larretxea el dilluns 30.