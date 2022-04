Espanya alliberarà quatre milions de barrils de cru

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, aplaudeix el president del Govern després de la seva intervenció en una sessió plenària, imatges d'arxiu @ep





Espanya té previst alliberar quatre milions de barrils de petroli de les reserves com a part dels 120 milions de barrils que els membres de l'Agència Internacional de l'Energia (AIE) s'han compromès aquest dijous a alliberar per frenar l'alça dels preus del cru , que s'han disparat per la guerra a Ucraïna.













Els membres de l'AIE ja van decidir un nou alliberament de reserves la setmana passada, però encara faltava per decidir les quotes i el nombre exacte. Els Estats Units seran el país que més barrils alliberi, amb 60 milions.





Aquests 60 milions alliberats formen part dels 180 milions de barrils que el país va anunciar que vendria procedents de la Reserva Estratègica de Petroli. D'aquesta manera, si a aquesta quantitat se sumen els compromisos de 60 milions de barrils més de la resta de membres de l'AIE, durant els propers sis mesos es posaran al mercat 240 milions de barrils de cru addicionals, un milió al dia.





"La decisió sense precedents de llançar dos alliberaments de 'stock' amb tot just un mes de diferència, ia una escala no vista abans a la història de l'AIE, reflecteix la determinació dels països membres de protegir l'economia global dels impactes socials i econòmics d'un xoc petrolier com a conseqüència de l'agressió de Rússia a Ucraïna", ha subratllat el director executiu de l'organisme, Fatih Birol.





Entre la resta de membres de l'AIE, destaquen els alliberaments del Japó (15 milions de barrils) o Corea del Sud (7,23 milions). Entre la resta de grans economies de l?euro, Alemanya alliberarà 6,48 milions de barrils; França, 6,047 milions; i Itàlia, cinc milions.





Les reserves de petroli d'emergència dels països membres de l'AIE són de dos tipus: estocs públics en entitats sota control del Govern o estocs mantinguts per la indústria però amb l'obligació d'estar a disposició del país. En el primer cas, l'alliberament es pot fer mitjançant ofertes o préstecs al mercat, que es llançaran les properes setmanes o mesos, depenent de les especificitats de cada país.





En el cas d'estocs emmagatzemats per la indústria, els governs únicament han d'emetre un decret en què es rebaixen els límits d'emmagatzematge obligatori, posant la resta de volums a disposició del consum i el mercat.