Sánchez arriba a Rabat per girar full a la crisi amb Mohamed VI

Pedro Sánchez i Mohamed VI durant la trobada @Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha arribat a primera hora d'aquesta tarda a Rabat per reunir-se amb el rei Mohammad VI , amb qui a continuació mantindrà un sopar, el tradicional 'iftar' amb què els musulmans trenquen el dejuni pel Ramadà .





Sánchez, que viatja acompanyat pel ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, ha estat rebut pel primer ministre marroquí, Aziz Ajanuch, al peu de l'avió en arribar a l'aeroport de Rabat.





Pedro Sánchez i Mohamed VI durant la trobada @Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa







La trobada amb el monarca alauita posarà fi a més d'un any de crisi diplomàtica amb la postura espanyola respecte al Sàhara Occidental com a qüestió de fons ia què el suport de Sánchez al pla d'autonomia marroquina per a l'antic territori espanyol ha permès posar fi.





La cita servirà a més per escenificar l'arrencada de la nova etapa en la relació a què s'han compromès els dos països i que sostenen que estarà marcada per la transparència i el respecte mutu amb vista a evitar accions unilaterals i malentesos