Escrivà afirma que la pobresa és "un problema estructural que les polítiques públiques no han aconseguit solucionar"

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha impartit aquest dijous una conferència en què ha defensat les reformes realitzades per a un creixement sostenible i inclusiu a Espanya, si bé ha lamentat que "Espanya registra una notable desigualtat d'ingressos , per sobre de la majoria de països europeus, sent la pobresa un problema estructural que les polítiques públiques no han aconseguit solucionar".













Escrivá ha pronunciat la conferència 'Reformes per a un creixement sostenible i inclusiu', a la Universitat Jaume I, organitzada per la Càtedra Ciutat de Castelló i presentada per la rectora, Eva Alcón , i per l' alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco . , segons explica la institució acadèmica en un comunicat.





Durant la seva intervenció, el ministre Escrivà ha abordat les principals reformes socioeconòmiques que en aquest moment el Govern està implementant i ha destacat que les polítiques públiques s'han de dissenyar amb alguns elements clau: flexibilitat davant de contextos d'incertesa; mesures basades en dades i avaluació de l'impacte; visió de mitjà i llarg termini; mesures per resoldre problemes multidimensionals; i que estiguin basades en amplis consensos per garantir-ne l'establiment.





Sobre la reforma laboral, ha assenyalat que aborda amb ambició els reptes del mercat de treball espanyol per reduir la temporalitat i la precarietat. "Hem incorporat de forma permanent els ERTE, que van ser molt efectius per protegir l'ocupació durant la pandèmia; hem aprovat un desincentiu per als contractes de molt curta durada i hem engegat un marc que fomenti la formació i innovació permetent així tenir feines i treballadors més productius", ha exposat.





Escrivá ha assegurat que la legitimitat de la reforma deriva de l'èxit a evitar l'augment de la desocupació i recuperar ràpidament els nivells d'ocupació per les mesures emprades a la pandèmia. Ha afirmat que "el balanç és fins i tot més positiu a Castelló, amb una recuperació més intensa de l´afiliació", estant aquesta en 12.500 persones per sobre del nivell prepandèmia.





El ministre ha indicat que tant les mesures preses durant la pandèmia com les incloses a la reforma laboral estan propiciant una recuperació de l'ocupació molt ràpida després de la pandèmia, "amb dades especialment positives a l'afiliació a Castelló" i, a més, com a conseqüència de la reforma laboral, "s'està reduint la temporalitat", amb un increment dels contractes indefinits i una forta reducció dels contractes de durada molt curta, ha afirmat el ministre.





D'altra banda, el ministre ha afirmat que " Espanya registra una notable desigualtat d'ingressos , per sobre de la majoria de països europeus, i la pobresa és un problema estructural que les polítiques públiques no han aconseguit solucionar".





Més de 3,8 milions de llars (el 20%) estan sota el llindar de pobresa a Espanya. L'ingrés mínim vital (IMV) tracta de respondre aquest problema estructural, com un escut social d'últim recurs, amb un disseny modern basat en dades i avaluació.





Amb això, ha explicat que s'ha aconseguit passar a un model que té impacte redistributiu des del punt de vista territorial, a diferència del que passava amb les rendes mínimes autonòmiques.





Respecte al pla d'acollida de refugiats ucraïnesos, ha comentat que ha requerit entendre el perfil dels desplaçats a la guerra, tant sense són ucraïnesos com residents a Ucraïna amb una altra nacionalitat. Aquesta anàlisi, així com la concentració i les preferències dels ucraïnesos residents a Espanya abans de la guerra, és el que determina alhora les preferències de destinació dels que arriben pel motiu de la guerra, i ha permès anar establint centres de acollida al llarg del territori nacional.