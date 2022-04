La Cambra de Comerç Britànica a Espanya elegeix com a presidenta Aída García

La junta de Govern de la Cambra de Comerç Britànica a Espanya han triat com a presidenta per als propers dos anys Aída García , actual directora per a Espanya i Portugal de Cambridge University Press & Asessment , segons ha informat l'entitat aquest dijous en un comunicat.





Els 257 socis de la Cambra van emetre van triar els 16 membres que compondran la Junta de Govern de la institució per al període 2022-2024 en una votació que es va celebrar entre el 15 i el 30 de març. A la primera trobada d'aquesta Junta, els integrants van nominar García per a la presidència.





D'aquesta manera, Aída García substituirà com a presidenta de la Cambra Luis Pardo, que ha ocupat aquest càrrec durant dos anys.





Després d'iniciar el seu camí professional ocupant diferents rols en companyies com Ferrovial o PwC a la dècada de 2000, el 2010 es va incorporar al Grup SM, on durant vuit anys va exercir diferents rols executius, inclosa la seva direcció global per a Espanya i Llatinoamèrica. Des d'abril del 2019 és la directora general per a Espanya i Portugal de Cambridge University Press & Assessment.





García és llicenciada en Economia per la Universitat Pompeu Fabra, és també doctora per la Pontifícia Universitat Catòlica Argentina, i ha estat a més docent en aquesta darrera institució i investigadora a IESE.