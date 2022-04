1,47 milions de declaracions presentades els dos primers dies de Renta

Una persona usant el codi QR per realitzar la declaració de la renda el 2020, imatges d'arxiu @ep





Els contribuents han presentat més de 1.472.000 declaracions en els dos primers dies de la Campanya de la Renda i Patrimoni 2021 , fet que suposa un increment de l'1% respecte a les mateixes dates de l'any passat.





Fonts de l'organisme han informat a Europa Press que del conjunt de declaracions presentades fins dijous a les 19.00 hores, més de 151.000 s'han realitzat a través de l'aplicació de l'Agència Tributària, un 0,5% menys davant l'exercici anterior.





Les presentacions per internet van començar ahir i aquest mateix divendres es rebran les primeres devolucions d?una campanya en què es preveuen 21.921.000 declaracions.





El termini de presentació finalitzarà el 30 de juny per a declaracions tant a ingressar com a tornar, si bé el termini a les declaracions a ingressar amb domiciliació bancària conclourà el 27 de juny.





L'atenció telefònica per a la confecció i presentació de declaracions (Pla 'Le Llamamos') comença el 5 de maig, amb sol·licitud de cita a partir del 3 de maig, i l'atenció presencial a les oficines s'inicia l'1 de juny amb sol·licitud de cita a partir del 26 de maig.









PREVÉ RETORNAR 11.122 MILIONS, UN 5,1% MÉS

En aquesta campanya, l'Agència Tributària preveu ingressar 13.400 milions d'euros, un 10,8% més respecte a l'exercici anterior, mentre que l'import a tornar pujarà un 5,8%, fins a 11.122 milions.





Amb caràcter general, els contribuents han de presentar declaració per IRPF quan els rendiments del treball superen els 22.000 euros. Ara bé, quan compten amb dos o més pagadors -seria el cas d'un ocupador i del SEPE- aquest límit es redueix a 14.000 euros si l'import percebut pel segon i restants pagadors supera els 1.500 euros.





Igual que l?any passat, els perceptors de l?ingrés mínim vital i els membres de la unitat de convivència estan obligats a presentar la declaració. A més, bona part dels treballadors que hagin estat a ERTE i guanyin menys de 22.000 euros anuals hauran de presentar la declaració, llevat que no superin els 14.000 euros en total.





Aquest any, com a principals novetats, es troba l'alça dels trams de l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a les rendes més altes, la vigilància més gran de les inversions en criptomonedes o els ajuts per a les persones afectades pel volcà de la Palma.