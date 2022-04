El Govern destaca el compromís social de Ramon Trias Fargas al centenari del seu naixement

El conseller d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, i la de Drets Socials, Violant Cervera, al centenari de Trias Fargas @ep







El conseller d?Economia i Hisenda de la Generalitat, Jaume Giró, i la de Drets Socials, Violant Cervera, han obert aquest dijous a la tarda la commemoració del centenari del naixement de l?economista i polític Ramon Trias Fargas, on han destacat el seu compromís social.





En un comunicat aquest dijous, la Generalitat ha informat que aquest primer acte s'ha celebrat al recinte modernista de Sant Pau a Barcelona , i ha comptat amb la presència de representants del món social, personalitats de l'àmbit econòmic, familiars i autoritats.





S'ha celebrat amb motiu del 40è aniversari de l'aprovació de la Llei d'integració social del minusvàlid, l'impulsor de la qual va ser Trias Fargas, que va ser conseller d'Economia de la Generalitat entre els anys 1980 i 1982, i entre 1988 i 1989.





En la seva intervenció, Giró ha assegurat que Trias Fargas ha reunit "el millor de la tradició política catalana: cultura, sensibilitat social, solvència tècnica, catalanisme incondicional i europeisme", i ha destacat el paper al capdavant de la Conselleria d'Economia.





"S'havia d'estructurar i muscular. Calia dotar-la de recursos i instruments per normalitzar el país que volíem i volem ser", ha afirmat el conseller, que ha afegit que Trias Fargas ha estat un dels millors consellers d'Economia.





Per part seva, Cervera ha destacat l'"inconformisme, la tenacitat i la capacitat" d'aquest polític per escoltar i treballar per tirar endavant projectes des del consens, com la Llei d'Integració Social del Minusvàlid , que ha qualificat d'innovadora.