El Govern diu que treballa per afrontar el dèficit de talent tecnològic qualificat

La secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, ha afirmat aquest dijous que el Govern "està treballant" per fer front al dèficit de talent tecnològic qualificat a Espanya.





A la nova edició dels #DiàlegsAED a Madrid, organitzada per l' Associació Espanyola de Directius (AED) , la secretària ha reconegut que el fet que hi hagi més oferta que talent disponible a Espanya genera "una batalla pel talent global", ha informat AED en un comunicat aquest dijous.





Artigas ha apuntat que la nova Llei de Formació Professional pot ajudar a impulsar aquest talent perquè permetrà que es nodreixin i es retroalimentin amb els centres universitaris, i ha afirmat que la reforma educativa serà "important per formar les generacions del futur, també al gap tecnològic que tenim”.





La secretària ha explicat que perquè la transformació digital d'Espanya sigui tan àmplia com sigui possible les petites i mitjanes empreses han de tenir un pla de digitalització, i ha exposat que el programa Kit Digital comptarà amb 3.000 milions de subvencions directes per millorar la digitalització d'aquestes empreses.





També ha remarcat que la recuperació econòmica ha de basar-se en la transició ecològica i la transformació digital, apostant per una digitalització “verda” que sigui sostenible i respectuosa amb el medi ambient.





Artigas ha recordat que a la Sobirania Digital les dades han d'estar legislades des d'Europa, i ha etiquetat essencialment l'humanisme tecnològic explicant que Espanya serà "el primer país del món" que tindrà una Agència de Supervisió Digital per vigilar que es garanteixin drets com la intimitat i la no discriminació.