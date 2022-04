Sánchez i Mohamed VI acorden una declaració conjunta que no esmenta la integritat territorial

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el rei Mohammad VI han acordat una declaració conjunta al final de la seva trobada a Rabat en què s'indica que celebració de la posposada Reunió d'Alt Nivell (RAN) abans que s'acabi l'any però a la que no hi ha cap menció a la integritat territorial .

El president del Govern, Pedro Sánchez, a Rabat on es reuneix amb SM Mohammad VI. /@Moncloa

Així, al primer punt Espanya reconeix "la importància de la qüestió del Sàhara Occidental per al Marroc" i torna a reiterar que "la iniciativa d'autonomia marroquina, presentada el 2007, com la base més seriosa, realista i creïble per resoldre aquest diferèndum" , com ja va expressar Sánchez a la seva carta al monarca, cosa que ha permès iniciar aquesta nova era en la relació.

Tot i això, en cap dels punts apareix esmentada la necessitat de garantir la integritat territorial i la sobirania, un dels punts esmentats pel Govern en els seus comunicats en aquestes dues últimes setmanes i dels arguments que havia ofert per donar suport a la seva nova postura.

En tot cas, el president del Govern i el monarca marroquí han pactat que “els temes d'interès comú seran tractats amb esperit de confiança, a través de la concertació, sense recórrer a actes unilaterals o fets consumats”.

Pel que fa a qüestions més tangibles, s'ha decidit el restabliment "immediat i gradual" de les connexions marítimes i de passatgers fins a l'obertura de totes les freqüències així com iniciar els preparatius per a l'operació 'Paso del Estreto'.

Així mateix, han pactat que la normalització de la circulació de persones i de mercaderies es restablirà de manera ordenada, incloent-hi els dispositius apropiats de control duaner i de persones a nivell terrestre i marítim.