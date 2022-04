El Barça pateix però rasca un empat a Frankfurt

Aquest dijous el FC Barcelona va viatjar a Frankfurt per enfrontar-se a l'Eintracht als quarts de final de l'Europa League. Però a diferència del que va passar en els últims partits, en aquesta ocasió va haver de patir per emportar-se al final un empat.

Ferran Torres en un partit de lliga /@ AFP7 / Europa Press

El conjunt alemany va sortir fort el terreny de joc, amb molta intensitat, i va dominar tota la primera meitat del partit . Va posar sobre les cordes els homes de Xavi, que es van veure superats i incapaços de capgirar la situació.







Pedri no va tenir el millor dia i tampoc Gavi. Piqué es va lesionar als primers minuts. Buquets va cometre una falta que l'àrbitre va indicar com a penal encara que el VAR ho va descartar. L'Eintracht intentava de totes les maneres possibles generar perill i el Barça no sabia com fer-ho.

Així va seguir la segona meitat, en què els alemanys no van necessitar més que un parell de jugades per avançar-se al marcador. Ho van fer amb una pilota a l'escaire que Ansgar Knauf va llançar des de fora de l'àrea després d'aprofitar un rebot en un córner. I poc els va faltar per ampliar la distància poc temps després.

Però Xavi va donar entrada a Dembélé i Frenkie de Jong, que van aportar aire fresc a l'equip i van ajudar a redreçar el matx. Tant és així que el gol de l'empat va arribar en una paret entre Jong i Ferran Torres , que va ser l'encarregat d'anotar el gol.

L'àrbitre, poc després, va deixar els alemanys amb un home menys sobre el terreny de joc i el Barça va aconseguir el control del partit en els últims minuts. Però això no va ser suficient per guanyar el matx i per tant haurà d'esforçar-se per dominar, crear perill i avançar-se aviat al marcador al partit de la setmana que ve al Camp Nou. En joc està passar a les semifinals.