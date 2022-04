Les "superilles" plantejades per Ada Colau per a Barcelona acaben a la Fiscalia

Superilla de Barcelona/ @AjBCN









El Govern Colau ha tramitat, aprovat i licitat les obres per convertir el carrer Consell de Cent en part de la superilla de l'Eixample sense el consens i el diàleg veïnal necessari. Per aquesta raó, l' Associació Salvem Barcelona ha presentat una denúncia davant la Fiscalia perquè considera que es podria haver comès l'article 320 del Codi Penal, és a dir, un delicte contra l'ordenació del territori.

















Els denunciants, que demanen al ministeri fiscal que dugui a terme amb caràcter urgent les actuacions i les investigacions pertinents per evitar l'inici de les obres al juny apunten que el projecte de les superilles s'ha iniciat sense comptar amb la revisió del Pla General Metropolità (PGM ).





I, per això, assenyalen que hi ha indicis de la comissió dels tipus penals considerats als articles 320.1 i 320.2 del Codi Penal, atès que les reformes afecten la mobilitat, el comerç i l'activitat residencial a l'àmbit metropolità de Barcelona, no només de la ciutat.





Els denunciants recorden que el PGM estableix que “l'alteració o variació substancial de les previsions de població, renda i ocupació, i la seva distribució espacial haurien de tractar-se mitjançant una revisió global del pla”, per la qual cosa, “ens trobem davant d'una actuació arbitrària de l'administració, una via de fet que ve associada a una voluntat dolosa, a fi d'aconseguir un objectiu al marge de la legalitat, amb unes conseqüències negatives que afectaran molt seriosament no només el futur dels ciutadans de l'Eixample sinó tots els de la ciutat i la seva àrea metropolitana ”.







"Ens trobem per això -conclouen- davant la comissió de delictes contra l'ordenació del territori ja consumats", en la mesura que queda demostrada la voluntat municipal d'executar el projecte a partir del juny.







Els denunciants a més consideren que a la iniciativa del govern municipal subjau una intencionalitat ideològica que vulnera el principi de jerarquia normativa i que no respon a un interès general.







MÉS AL·LEGACIONS AL PLA DE LES SUPERILLES DE L'EIXAMPLE





La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona es va dirigir al Síndic de la ciutat en detectar que les obres ja s'estaven licitant malgrat que el projecte no havia estat aprovat definitivament. A les al·legacions, que porten la signatura del president, Joan Ràfols, s'exposen diverses possibles vulneracions normatives que “comporten greus prejudicis per a la nostra ciutat”, com la manca de documentació –inclòs un pla de mobilitat que avaluï l'impacte als carrers de l'entorn – o la “ infracció urbanística” de modificar de manera radical la funció bàsica del sistema viari , “fins al punt de fer-ho irreconeixible”, i pretendre fer-ho mitjançant un projecte d'obra ordinària.





Per aquesta raó han demanat que es deixi sense efecte l'aprovació inicial dels eixos verds, que es paralitzi el procediment per a la seva aprovació definitiva, que se suspengui la licitació de les obres i que s'iniciï un procés de concertació sense apriorismes polítics i ideològics amb els veïns i sectors directament implicats, amb participació de tècnics competents, que permeti reduir de manera eficaç la contaminació i el soroll dels nostres carrers, millorant la qualitat de vida dels ciutadans ”.







L'associació que encapçalen Jacint Soler Padró i Francesc Granell confia que la Fiscalia atengui la seva denúncia i sigui possible frenar aquest projecte urbanístic abans que s'executin les obres i ja sigui massa tard.









Foment del Treball ha presentat també un recurs davant el TSJC contra la reforma de la Via Laietana plantejada per Colau perquè també afecta el Pla General Metropolità













La patronal Foment del Treball va anunciar a finals de març també que presentarà un recurs econòmic - administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "per paralitzar les obres que es faran a la Via Laietana", ha explicat el seu president, Josep Sánchez Llibre .

Josep Sánchez Llibre @ep





En paraules de Sánchez Llibre "entenem que allò que ha plantejat l'alcaldessa Colau és de tal magnitud que, perquè fos possible, es requeriria una reforma del Pla General de l'Àrea Metropolitana", ha afirmat Sánchez Llibre davant els mitjans. "L'Ajuntament ho ha plantejat com una simple reforma d'un local comercial o una casa particular", lamenta.

















Des de Foment retreuen a Colau la seva forma d'actuar "davant un carrer tan significatiu que va trigar 100 anys a poder connectar el centre de Barcelona i el Mar ". "Aquest no és el camí", assenyala.





"Colau sempre vol anar per la part del darrere, i nosaltres hem dit "prou". Per això, presentarem el recurs i que sigui la justícia la que decideixi", ha conclòs el president de Foment.