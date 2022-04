La pandèmia ha provocat un augment de fins al 47 per cent en els trastorns de salut mental dels menors , segons ho ha constatat el Grup de Treball Multidisciplinar sobre Salut Mental a la Infància i Adolescència, del que formen part la Societat de Psiquiatria Infantil ( SPI), depenent de l'Associació Espanyola de Pediatria; la Societat Espanyola d'Urgències Pediàtriques (SEUP) i l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEPap).

La pandèmia ha generat un increment de fins al 47% en els trastorns de salut mental dels menors/@Pixabay

El treball també compta amb l'aval de la Societat Espanyola de Medicina de l'Adolescència (SEMA) i de la Societat de Pediatria Social (SPS). En aquest sentit, i amb motiu del Dia Mundial de la Salut, els experts han reclamat a les autoritats augment de recursos per atendre la salut mental de nens i joves, tant a nivell hospitalari com a Atenció Primària .

I és que, tal com han detallat, els serveis d'urgències pediàtriques (SUP) i els centres d'atenció primària van observar, durant els primers mesos de la pandèmia, una disminució important (entre el 30 i el 40%) del volum assistencial global . Però a aquesta primera fase li va seguir un increment de fins a un 47% en els trastorns de salut mental dels nens, i fins a un 59% en els comportaments suïcides, comparant-les amb les dades del 2019.

Durant l'any 2020, es van suïcidar a Espanya 14 nens menors de 15 anys , el doble que l'any anterior, i entre els joves de 15 a 29 anys el suïcidi ja és la segona causa de defunció, només superada pels tumors malignes. A més, estudis realitzats per diverses ONG (UNICEF, Fundació ANAR o Save the Children) també han alertat de l'impacte de la pandèmia.

S'estima que els trastorns d'ansietat o depressius gairebé s'han quadruplicat (d'1,1% al 4%), així com el diagnòstic de trastorns per dèficit d'atenció i 2 hiperactivitat (TDAH) i altres trastorns de conducta (2,5 % a 7%). De la mateixa manera, s'ha observat un increment de la simptomatologia psicosomàtica en els pacients pediàtrics, molts en relació amb la preocupació pel que fa a la infecció pel SARS-COV-2. Així mateix, els trastorns de la conducta alimentària són més freqüents i greus que abans de la pandèmia.

D'altra banda, la Societat Espanyola d'Urgències de Pediatria (SEUP) ha analitzat l'evolució dels diagnòstics de salut mental als SUP espanyols des del març del 2019 al març del 2021, amb la participació de quinze SUP. Globalment, els diagnòstics relacionats amb trastorns mentals a Urgències Pediàtriques van augmentar un 10%.

En una anàlisi desglossada, els diagnòstics que més es van incrementar van ser: 'Intoxicació no accidental per fàrmacs' (122%), 'suïcidi/intent de suïcidi/ideació autolítica' (56%), 'trastorn de conducta alimentària' (40%) , 'depressió' (19%) i 'crisi d'agressivitat' (10%) .

CASOS MÉS GREUS, MÉS JOVES, I MÉS HOSPITALITZACIONS





A més de l'augment de la demanda assistencial de menors per causes de salut mental, s'ha detectat que els joves acudeixen als centres sanitaris presentant més gravetat. A tall d'exemple, la pèrdua de pes en pacients amb trastorns de la conducta alimentària és, després de l'inici de la pandèmia, fins a un 50% superior, en comparació amb les xifres prèvies del 20%.

Pel que fa a la intoxicació amb fi suïcida, al llarg de l'última dècada s'ha evidenciat l'augment de casos, la gravetat i la necessitat d'ingrés en unitats de cures intensives. També s'ha detectat un descens en la mitjana d'edat dels símptomes, tant en els trastorns de conducta alimentària com en les conductes autolesives.

El Grup de Treball Multidisciplinar assenyala com a factors precipitants el confinament domiciliari de fa dos anys i les mesures de restricció posteriors, que han afectat especialment una població tan vulnerable com la infància i l'adolescència.

"La interrupció de les rutines i les restriccions socials s'han associat a l'ús excessiu de tecnologies i limitació de l'activitat física. A més, alguns nens i adolescents ja estaven exposats a situacions de pobresa, abús o violència que van empitjorar amb la pandèmia", ha destacat la presidenta de la SPI i portaveu del Grup de Treball Multidisciplinar sobre Salut Mental a la Infància i Adolescència, Azucena Díez.

Aquests trastorns s'han donat amb més freqüència a l'etapa adolescent, en pacients de sexe femení i amb trastorns previs del neurodesenvolupament o necessitats especials.

Davant d'aquesta situació, les tres societats que formen part del Grup Multidisciplinar proposen a les autoritats sanitàries una sèrie d'estratègies de millora com, per exemple, un augment dels recursos d'atenció a la salut mental, tant a nivell hospitalari com a ambulatori: ajustar el nombre de places hospitalàries i continuar desenvolupant programes d'hospitalització de dia i domiciliària per a casos seleccionats.

També han advocat per la formació específica en psiquiatria infantil i adolescent per als pediatres, especialment d'Atenció Primària i Urgències. "Com passa en altres països, haurien d'unir-se esforços perquè tots els programes de MIR de Pediatria incloguessin rotacions formatives d'almenys tres mesos en serveis de psiquiatria infantil . Posteriorment s'hauria de seguir amb formació continuada. Els pediatres haurien de ser capaços de reconèixer els trastorns més freqüents (ansietat, TDAH, depressió) per detectar comportaments suïcides i graduar-ne el risc, enfocant el maneig dels casos menys greus i derivant als de risc”, ha detallat Diez.

Altres mesures passen per la detecció precoç, la incorporació d'especialistes en salut mental (psicòlegs clínics) als centres d'atenció primària, i la millora de la coordinació en atenció primària amb altres recursos.

"És crucial establir una coordinació adequada i efectiva entre recursos, com ara col·legis, associacions, serveis socials i atenció a la salut mental. Les conselleries de Sanitat i Educació han de prioritzar aquesta mesura. Per això s'han de respectar a les agendes dels pediatres buits específics per a aquestes activitats", ha conclòs l'experta.