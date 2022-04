La masia "encantadora" i barata d'Irlanda que ningú vol comprar

Aquests dies s'ha compartit molt una casa de camp a xarxes socials. Es troba a Kileevan, al nord d'Irlanda, i els seus propietaris la venen per tan sols 30.000 euros, però ningú no la vol comprar.

Foto de l'exterior de la casa /@Twitter - Daft.ie

És clar que escollir un habitatge és complicat, de fet és una gran decisió que han de prendre les persones, perquè s'hi han d'invertir molts diners. És per això que moltes vegades les persones es repensen molt la seva elecció, tret que sigui amor a primera vista. Però aquesta casa de camp és molt barata, de manera que el problema del preu gairebé desapareix. Aleshores, per què ningú la vol?



Doncs bé, malgrat que és un habitatge gran, amb una planta que compta amb bany, cuina i un pati del darrere de bones dimensions... per dins deixa molt a desitjar. Els 30.000 euros que demanen els propietaris en un lloc on normalment els habitatges són molt més cars no és casualitat: la casa de camp en qüestió necessita força reformes.

Foto de l´interior de l´habitatge / Foto de l´exterior de la casa /@Twitter - Daft.ie

Les portes estan rovellades, les parets tenen humitats, la cuina és molt vella i a les fotografies, a més de brutícia, s'hi veuen molts enderrocs. La casa per dins està en ruïnes. No és gaire desitjable a la vista, encara que des de Daft.ie, el portal immobiliari on es ven, asseguren que és una casa "encantadora i amb caràcter".

Fins ara ningú s'hi havia interessat, però els últims dies s'està compartint per xarxes socials perquè alguns usuaris consideren que té molt de potencial i, encara que s'hagin d'invertir diners en una reforma, podria ser en el fons una bona inversió. Aconseguiran vendre l'habitatge?