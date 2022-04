Almenys 26 cossos recuperats entre la runa de dues cases a la ciutat de Borodianka

Almenys 26 cossos han estat recuperats aquest dijous entre els enderrocs de dues cases a la ciutat ucraïnesa de Borodianka, ha denunciat la fiscal general ucraïnesa, Irina Venedíktova, en el seu perfil oficial de Facebook.





Vistes de una zona residencial destruida a la ciutat de Borodianka /@Sergei Chuzavkov / Zuma Press / ContactoPhoto (EP)





"Només de sota la runa de dos edificis d'apartaments bombardats, s'han recuperat 26 cossos. L'enemic ha infligit insidiosament atacs aeris a zones residencials aquesta nit, quan hi havia un màxim de persones a casa", ha assenyalat, després de visitar la ciutat.





Així, ha assegurat que "l'objectiu era exclusivament la població civil". "Aquí no hi ha ni una sola instal·lació militar", ha dit, per afegir que "l'evidència dels crims de guerra russos" es troben "en tot moment" a la ciutat amb les restes de bombes clúster, míssils i llançacoets.





A més a més, la fiscal general ucraïnesa ha precisat que a Motijin les forces russes han matat una dona "només perquè vestia de negre". "El pare de la víctima va estar amb els ulls embenats al graner durant set dies", ha denunciat.





En aquest sentit, Venedíktova ha precisat que tant els fiscals, com els agents de policia, els agents del Servei de Seguretat d'Ucraïna (SBU) i els experts de cinc províncies "estan recollint proves dels crims de guerra de Rússia per als tribunals nacionals i internacionals".





El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va assegurar en un discurs davant el Consell de Seguretat de l'ONU que "hi ha molts altres llocs similars (a Butxa) dels quals el món encara ha de descobrir la veritat completa", com ara Khàrkiv, Txerníhiv, Okhtirka i Borodianka.