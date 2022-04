Pablo Iglesias pensa que Pedro Sánchez no té "cap pla" per a Catalunya

Admet que no hi ha hagut "grans avenços" a la taula de diàleg però demana no menysprear-la /@EP

L'exvicepresident del Govern Pablo Iglesias ha assegurat aquest divendres que el president del Govern, Pedro Sánchez, no té "cap pla" per a Catalunya i que els socialistes no tenen clar què poden posar sobre la taula de negociació, cosa que considera que és un problema.

"Crec que el PSOE no ha tingut una discussió sobre això perquè els tensa molt. El que pensa la gent del PSC, els socialistes valencians i de les Illes Balears és molt diferent del que pensen els quadres del PSOE d'Andalusia i les castilles" , ha apuntat en una entrevista a La2 i Ràdio4 recollida per Europa Press.

Segons Iglesias, els socialistes tenen moltes dificultats a l'hora de compartir un pla que permeti afrontar el que ha passat a Catalunya, i malgrat admetre que "no hi ha hagut grans avenços" a la taula de diàleg, ha demanat no menysprear el fet que existeixi.

"És un avenç enorme. Que hi hagi un espai on membres del Govern i membres d'un dels partits de la Generalitat se senten i parlin no és poca cosa. Però en vista dels esdeveniments no s'han produït grans avenços", ha subratllat .

Després de descartar la tornada a la política, ha reconegut que potser s'equivoqués assenyalant la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, com la seva successora a Unidas Podemos, i que potser el que hauria d'haver fet és deixar que s'organitzessin primàries: "Hauria estat molt més previsible i més democràtic que donar la meva opinió. Potser em vaig equivocar, potser no fos un encert".

“ Vaig fer el que en aquell moment considerava el correcte. Vaig encertar o no? Que ho jutgi la gent. Entenia que la persona que havia de fer això era Yolanda. I així li ho havia dit des d'estiu ”, ha explicat.

En preguntar-li què li semblaria un pacte entre la també màxima representant d'Unidas Podemos i el líder de Más País, Íñigo Errejón, per a les generals, Iglesias ha evitat pronunciar-se, al·legant que no és el seu paper: "Calladito estic més maco".

SÀHARA



Sobre el gir del Govern sobre el Sàhara, ha considerat que Sánchez s'equivoca amb el canvi de posicionament i que el PSOE ha traït el que recollia el 2019 al seu programa electoral , a més d'opinar que s'està "comprometent" la posició de l'Estat.

També ha acusat els socialistes de "blanquejar" el nou líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i que amb això faciliten que pugui guanyar les eleccions i governar amb l'extremdreta.

Després d'advertir que ha tingut més enemics dels que es poden gestionar i que en política has de callar moltes coses, ha relatat que Sánchez li va advertir que anaven a buscar-lo, referint-se al poder judicial: "Que el president del Govern et digui alguna cosa així i tinguis la sensació que senyors amb molt de poder poden utilitzar-lo per atacar-te il·legítimament, i que potser cal prendre's un cafè perquè vegin que no ets tan terrible, és clar que espanta”.