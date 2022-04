El 'trampantojo' de Sánchez

Com que el terme no sol ser d'ús habitual més enllà del món de l'art, aclarim que un trampantojo és, segons definició del diccionari de Real Academia Española “ trampa o il·lusió amb què s'enganya algú fent-li veure el que no és ”. S'utilitza sovint quan no tenen els mitjans econòmics per crear una obra d'art i consisteix en una tècnica pictòrica que intenta enganyar a la vista jugant amb l'entorn arquitectònic, la perspectiva, l'ombreig i altres efectes òptics de fingiment, aconseguint una realitat intensificada o substitució de la realitat .

Doncs bé, diríem que també existeixen, i amb molta més freqüència del que ens imaginem, trampantojos més enllà de l'art. Per exemple, al món de la política, quan alguns personatges públics intenten enganyar-se a si mateixos o als seus compatriotes fent creure una realitat on no hi ha sinó una mera il·lusió. És exactament el que li està passant al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez , en relació amb el Marroc amb la seva afirmació que el problema de la descolonització del Sàhara Occidental, ocupat il·legalment per aquest darrer país des de finals de 1975, té a la legitimació de aquesta ocupació, temperada per una mica versemblant règim d'autonomia, la solució “més creïble i adequada”.

Perquè un sistema autonòmic sigui creïble, l'Estat que el promou ho ha d'haver instaurat prèviament al seu propi territori, cosa que no ha passat mai al Marroc, on el poder està centralitzat en una monarquia teocràtica que concentra els principals poders a la figura del propi monarca i on algun dels seus territoris amb forta personalitat pròpia, com és el cas del Rif, mai ha obtingut cap fórmula que permeti tan sols una certa administració singularitzada. Però és que a més, perquè una hipotètica incorporació del Sàhara Occidental al Marroc amb un règim d'autonomia fos factible, hauria de requerir, com a condició prèvia i indispensable, que siguin els sahrauís els que ho decideixin en una consulta feta d'acord amb el dret internacional i amb els principis de descolonització establerts per les Nacions Unides, cosa que el govern de Rabat fa dècades que impedeix fer.

Sembla que el nostre president del Govern central creu que amb aquest vergonyant reconeixement a les tesis de Rabat assegura per a Espanya una relació amistosa i duradora amb el seu veí del sud i que aquest, a partir d'ara, respectarà la integritat territorial del nostre país, cosa que inclou , com és natural, les ciutats de Ceuta i Melilla i les aigües limítrofes a les Canàries, contindrà successives onades d'immigració il·legal i reconeixerà els drets pesquers i empresarials espanyols. Però és aquí on Pedro Sánchez ha construït el seu propi 'trampantojo' ja que, tenint en compte l'experiència històrica i sobretot la praxi més recent, no hi ha cap garantia que el Marroc, al marge de concessions cosmètiques immediates, deixi de fer xantatge a Espanya -la debilitat dels successius governs del qual coneix sobradament- amb tals eines.

En lloc de teixir una relació sòlida amb Algèria, a la qual ens uneixen tants interessos i cap diferend important, preferim concertar-nos amb el nostre adversari secular venent, una vegada més, per trenta monedes al poble sahrauí, transgredint el dret internacional i, afegim amb absoluta sinceritat, fent que els ciutadans d'aquest país sentim un ridícul espantós en veure com el nostre president del Govern, amb la manifesta oposició del Congrés dels Diputats, màxima expressió de la sobirania nacional, acudeix a retre pleitesia a un monarca estranger que no deixa de molestar-nos. Una nova pilota en la història de les nostres desafortunadíssimes descolonitzacions i un clar menyspreu de la dignitat d'Espanya.