Les treballadores del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona es planten davant de la precarietat laboral

Els treballadors del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB) s'han concentrat aquest divendres, 8 d'abril, a les 12:00 ha les portes del seu lloc de treball per demanar que des de l'Ajuntament posin fi a la "precarietat laboral" .

"Ell és un servei que presta atenció psicosocial davant situacions d'urgència i emergència durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, a la ciutat de Barcelona i als 24 municipis de l'Àrea Metropolitana amb què l'Ajuntament de Barcelona té un conveni de col·laboració. Es tracta d'un servei externalitzat, adscrit a l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona i gestionat actualment per l'empresa PROGRES Sl.”, expliquen en un comunicat els treballadors.

A això, afegeixen: "Tal com passa amb la majoria de serveis externalitzats, creiem que el CUESB es troba en una situació de decadència constant pel que fa als drets i les condicions laborals dels seus treballadors, posant en perill, a conseqüència , la qualitat de l'atenció a les persones ateses pel servei".









Elvira Galeano, secretària d'acció sindical del Sindicat d'Administració Pública de Barcelona de la CGT ha explicat a Catalunyapress que el CUESB és “un servei essencial que ajuda tant a ciutadans com als Serveis Socials, als Bombers, a la Guàrdia Urbana; tota la ciutat”. Per tant, reitera que "és un servei molt important perquè és el d'emergències de tot l'Ajuntament" i tot i això, "està precaritzat".

Han atès els ciutadans durant la pandèmia, ho fan actualment al mig de la guerra d'Ucraïna. Atenen dones maltractades, persones desnonades etc. Tot i això, asseguren en el seu comunicat, que han vist com "s'han produït endarreriments constants en les millores econòmiques i s'han desatès les principals demandes que les treballadores han fet arribar per protegir la seva "salut laboral". Per això han decidit dir "prou ".

QUÈ VOLEN LES TREBALLADORS DEL CUESB?

Aquest divendres les treballadores del CUESB es reuneixen per exigir que “el sou i les condicions laborals dels suplents s'equiparen amb els de la resta de la plantilla”. També volen "acabar amb els contractes laborals precaris amb places de menys de 35 hores setmanals".

D'altra banda, demanen "disposar d'equips i eines informàtiques actualitzades, adequades a un servei de 24 i rebre una resposta ràpida i eficaç per part de l'Ajuntament i l'empresa a situacions imprevisibles i de gran magnitud, dotant al servei de recursos personals i estructurals que permetin una atenció de qualitat a les persones ateses".

A més, des de CUESB sol·liciten "documentar i signar tots aquells acords entre empresa i treballadors que afectin la conciliació familiar de les treballadores. I replantejar la manera com l'empresa es comunica amb les treballadores per evitar situacions de menyspreu".

Finalment, volen "equiparar els sous a la resta de serveis externalitzats, tenint en compte la nocturnitat, els festius i les tipologies d'intervencions" que realitzen. I "un control més gran per part de l'Administració pel que fa a la manera com les empreses gestionen els serveis externalitzats".