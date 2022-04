Caixabank valora com a "positiu i extraordinari" el 2021 per a l'entitat

José Ignacio Goirigolzarri, president de CaixaBank i Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank | @ep





El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar , ha valorat el 2021 com un any "extraordinari i positiu" per al banc, ja que, a més d'executar la integració, han complert els objectius interns en termes d'activitat comercial, compte de resultats i fortalesa financera .







Ho ha dit a València durant la junta general ordinària d'accionistes del 2022 de CaixaBank , la primera en què es presenten els comptes de l'exercici integrant els resultats del negoci de l'antiga Bankia per una part significativa de l'any, on també ha estat present el president de l'entitat, José Ignacio Goirigolzarri.





Gortázar ha destacat el creixement de l'activitat, que segons ell ha portat a millorar la quota de mercat als principals productes en més de 2 punts percentuals, així com l'impuls a la digitalització.





També ha constatat la millora de la ràtio d'eficiència, d'11 punts percentuals, derivada tant de l'augment d'ingressos com de la contenció de costos: “Ha permès elevar substancialment les perspectives de rendibilitat recurrent del grup”.





INTEGRACIÓ

Goirigolzarri ha assegurat que la fusió amb Bankia ha "permès assolir els tres objectius" marcats fa un any: assolir una mida crítica, mantenir la solidesa financera i tenir un model de rendibilitat sostenible.





Ha definit el procés d'integració com a "tremendament reeixit" i ha assenyalat que el canvi a l'entitat ha estat "extraordinari" l'últim any.





Gortázar ha assegurat que a més d'executar la integració amb Bankia , l'entitat ha complert els objectius interns en termes d'activitat comercial, compte de resultats i fortalesa financera.





PLA DE REESTRUCTURACIÓ

El conseller delegat ha destacat que el pla de reestructuració acordat al juliol, que preveu 6.452 sortides, totes voluntàries, ha estat un “tema essencial” associat a la consecució dels estalvis de l'entitat.





"També es va acordar un programa de recol·locació per a les persones que ho sol·licitin, que inclou orientació professional i formació adequada perquè trobin noves ocupacions. El 85% de les sortides i el 80% dels tancaments d'oficines previstos ja s'han produït", ha afegit.