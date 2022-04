Mata la seva mare de 85 anys d'un cop de puny

Google images





Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 51 anys, acusat d'haver matat, d'un cop de puny a la cara, la seva mare a Barcelona. Ara mateix la causa està sota secret de sumari, però s'ha pogut saber que ell mateix ha explicat als Mossos que va donar un cop de puny a la cara de la dona fa un parell de dies.





Ara s'haurà d'aclarir, amb l'autòpsia que se li practicarà durant les properes hores, com va morir i quantes hores o dies feia que la dona estava morta al llit, on l'han trobat els serveis d'emergència.





Està previst que passi a disposició judicial quan els investigadors aclareixin, si l'arrestat col·labora, què va motivar l'agressió i si va ser aquest cop de puny que ell assegura que va propinar la seva mare, el que li va causar la mort. No és la primera vegada que l?home agredeix la seva mare, de 85 anys, segons han confirmat fonts de la policia catalana.





Una de les sospites és que l'home ataqués la dona el dia que va dir, que marxés del pis i que quan tornés la trobés morta i activés el 112, que la van trobar ja sense vida. Les ferides que tenia a la cara han fet sospitar els metges i també els agents dels Mossos, que cap a les tres de la matinada han decidit detenir l'home, de nacionalitat espanyola.





Si bé no vivien junts, la família tenia dos pisos a la mateixa zona, i tenien molt de contacte i no era la primera vegada que l'agredia. El conflictiu home tenia afició per la boxa i això podria explicar, segons la policia, les ferides mortals que presentava Rosa Maria a la cara quan ha estat trobada per la policia catalana.