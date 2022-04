Hotels de Barcelona registren un 80% de reserves per Setmana Santa

Portal de l'Àngel de Barcelona, imatges d'arxiu @ep





Els hotels de la província de Barcelona han registrat un 80,4% de reserves i 26 dies d'anticipació de reserva per a aquesta Setmana Santa , segons l'informe de previsions turístiques de la Destinació Barcelona, elaborat per la Diputació de Barcelona.













Segons el document, Barcelona ocupa la novena posició de destinacions internacionals en cerques d'allotjament a Google - del 9 al 15 de març - i també és a la sisena posició en vols a escala mundial, aconseguint el "millor posicionament" per part de els mercats espanyol, italià, francès, neerlandès, alemany i britànic.





Les reserves internacionals han superat les nacionals i, pel que fa a la capital catalana, les reserves d'hotels se situen un 86% respecte al màxim el febrer del 2022, i l' anticipació de les reserves és de 29 dies.





En aquest sentit, les dades recollides per la Diputació "auguren una bona Setmana Santa a la província de Barcelona" i apunten a la reactivació del sector quant a reserves hoteleres i cerques d'allotjament.









GRAN AUGMENT DE RESERVES DES D'ESPANYA, ALEMANYA I REGNE UNIT





El Laboratori de Turisme (LABTurisme) de la Diputació ha detectat un "repunt important" en el volum de cerca a Internet durant les darreres setmanes, tant d'allotjament com de productes turístics, i especialment aquelles fetes des d'Espanya, Alemanya i el Regne Unit, i en menor mesura, des de França i els Països Baixos.





Entre les consultes fetes des d'Espanya, la institució ha destacat que es recuperen les cerques dels hotels, "molt per sobre del 2021 però encara per sota del 2019" , i que la tendència del turisme rural segueix creixent, però sense aconseguir màxims i històrics --el mateix passa amb apartaments i càmpings--.





Els termes més buscats quant a productes turístics, amb registres per sobre del 2021 i del 2019, són 'celler' i 'enoturisme'; 'restaurant', i 'museu', mentre que 'autocaravana', 'cicloturisme', i 'spa' estan per sota dels registres de l'any passat, però en tendència creixent durant les darreres setmanes.





Turistes a Barcelona, imatges d'arxiu @ep





CONNECTIVITAT AÈRIA

"La connectivitat aèria s'està recuperant de manera desigual al món", segons l'informe, i Europa, lluny dels valors prepandèmics, espera aquesta recuperació per al 2023.





A més, la corporació ha subratllat la voluntat d'anar cap a un model de turisme més "positiu i estimulant" tant per a visitants com per a treballadors del sector, així com un turisme alternatiu, sostenible i diversificat que potenciï però no sobreexploti els recursos i garanteixi les economies locals.





Així, la Diputació impulsa el distintiu 'Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona Biosphere', que ja tenen més de 600 empreses i serveis turístics de la província.









VIES BLAVES I ENOTURISME

Dins la convocatòria dels Plans de Sostenibilitat Turística a Destinacions dels fons europeus, s'han rebut 4,5 milions per al projecte Vies Blaves Barcelona , en unes vies que recorreran 300 quilòmetres i passaran per 59 municipis de set comarques ( Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Moianès i Barcelonès) , connectant prop de cinc milions de persones.





Una altra iniciativa provincial és el projecte 'Rutes del Vi de Barcelona' , que executa en col·laboració amb les DO barcelonines d'Alella, Pla de Bages i Penedès i amb la participació de cellers, allotjaments, restaurants, botigues i empreses d'activitats, per atraure nous públics" mitjançant l´oferta d´experiències enoturístiques en diferents idiomes.