Un jutge anul·la la sanció que Colau va imposar a un promotor per no oferir lloguer social a okupes

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, en imatges d'arxiu @ep





La sanció que l' Ajuntament de Barcelona va imposar a un promotor immobiliari per no oferir lloguer social a okupes ha estat anul·lada aquest divendres. Ho ha fet un jutjat contenciós administratiu de Barcelona, deixant així sense efecte la sanció imposada per Ada Colau .





La reculada de les demandes del consistori no queda aquí, sinó que també hauran d'assumir els costos del judici perquè no s'ha reconegut la legitimitat de la seva decisió.





L'anul·lació de les multes s'empara en el fet que és anticonstitucional i està fonamentada en uns articles que ja van ser declarats nuls el 2021.





Ada Colau havia imposat diverses sancions en aquest àmbit, 6 en total, sumant 417.000 euros. D'altra banda, aquesta setmana anunciava la intenció d'imposar multes de fins a 90.000 euros per als arrendadors que incompleixin la limitació de preus de lloguer.









UNA LLARGA BATALLA LEGAL





La sanció que va imposar el consistori es remunta al 2017 , quan una empresa va invertir en la compra de diferents edificis. Durant aquest període, un grup de persones va aprofitar per ocupar-ne un , situat al barri de Poblesec, que estava sent rehabilitat.





El fons va recórrer a la justícia després de presentar diversos recursos sense èxit.





Després d'una llarga batalla legal, en què els okupes van comptar amb el suport de l'organització Sindicat del Barri, la possessió de l'immoble va ser tornada als propietaris. Tot i aquesta decisió, Ada Colau va imposar a l'empresa 6 multes que anaven des dels 69.000 als 75.000 euros.