Ayuso demana fer "oposició real al desastre" de Sánchez,

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en imatges d'arxiu @ep







La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmat aquest divendres a Pamplona que "cal ser oposició real al desastre" que al seu parer representa el Govern d'Espanya perquè "si no ens anirem tots pel barranc i jo em nego".





Després de la trobada que van mantenir dijous el president del Govern, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, Díaz Ayuso ha afirmat que “Feijóo, entre altres característiques, té enorme paciència i té interès per buscar punts de trobada amb els que estan ostentat ara el poder a Espanya, espero que per poc temps”.





La presidenta regional ha afegit que Feijóo "no és nou en política i és molt conscient" que Sánchez és "un president que menteix per sistema, que l'únic que fa és buscar una estratègia a curt termini per mantenir-se al poder".





Durant la seva participació en un cicle sobre política econòmica regional organitzat per la Institució Futur a Pamplona, Ayuso ha afirmat que a ella li agrada "parlar amb tothom i buscar alguna vegada entesa". "Però no tinc per sistema perdre el temps, ni negociar una cosa que a mi em pugui donar una imatge com a bona gestora però després vendre els interessos dels madrilenys", ha indicat.





"Amb persones que no entenen el que és Espanya, que ataquen directament els interessos de la propietat, dels autònoms, l'educació, que imposen, que pretenen immiscir-se per exemple en el dia a dia dels Consells d'Administració de les empreses , a la propietat a través dels límits del lloguer, i que malbaraten els diners dels espanyols, amb tot això no vull res", ha subratllat.





Isabel Díaz Ayuso ha assegurat que "no hi ha ni més ni menys moderat que tenir segons quins socis a la Moncloa, o despedaçar Espanya, o trencar el nostre llegat, cosa que està passant sí que és sectari".





"Cal ser fort per no deixar-se portar per aquest corró totalitari en què t'imposen un discurs, jo destrosso Espanya, tu veus véns amb mi a l'abisme i si no ets un sectari", ha advertit.