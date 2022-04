La UE suspèn l'ensinistrament de militars a Mali

Exèrcit de Mali durant una visita a EUTM Mali, imatges d'arxiu @ep







La Unió Europea ha suspès temporalment les operacions d'ensinistrament militar de la seva missió a Mali, EUTM Mali, en un pas que arriba després que Bamako no donés garanties de seguretat i després de conèixer possibles violacions greus de drets al nord del país comeses per soldats malians i paramilitars russos.













Segons han confirmat fonts europees, la decisió es va prendre aquest passat dimarts en el marc del Comitè Polític i de Seguretat de la UE després la junta militar malià no respongués positivament a la petició de Brussel·les per tenir garanties de seguretat i que els efectius entrenats per europeus cauen sota influència del Grup Wagner , empresa privada russa vinculada al Kremlin que opera al país.





En tot cas, les fonts europees addueixen que la decisió és "temporal i reversible" i que les activitats operatives d'EUTM Mali es podran reprendre si es donen les condicions. De fet, no és la primera vegada que la UE congela la missió, que ja va estar suspesa l'estiu del 2020 després del cop d'Estat registrat al país.





Igualment, la UE insisteix que mantindrà la seva presència al país del Sahel i deixa la porta oberta a col·laborar amb l'Exèrcit malià en activitats d'assessorament i formació, és a dir, aquelles que no impliquin elements militars operatius.





"Ni el diàleg ni la cooperació s'han trencat i seguim compromesos amb les poblacions, particularment a l'aspecte humanitari", han assenyalat les fonts consultades.





Fa una setmana a seu parlamentària, l'Alt Representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell , va admetre que era inevitable canviar la mida de la missió i suspendre "els aspectes militars més delicats", davant l'evolució dels esdeveniments a Mali.





Ara s'obre un procés més ampli que té a veure amb la "regionalització" de la missió EUTM i si és possible operar des d'un altre país del Sahel , com ha confirmat que farà França després d'anunciar fa un mes la sortida de les tropes en plenes desavinences amb Bamako per l'expulsió del seu ambaixador.





La fi de l'operació Barjane a Mali va deixar en risc la continuïtat d'EUTM Mali, la seguretat del qual estava garantida per les operacions franceses. Tot malgrat la voluntat d'Espanya, com a contribuent principal a l'operació amb més de 500 efectius, i de la UE de mantenir la missió.









DESENCONTRES AMB LA JUNTA MILITAR

L'arribada al poder d'una junta militar responsable de dos cops d'Estat en menys d'un any i la creixent influència de Rússia, a més dels plans de Bamako de posposar el full de ruta per a la transició democràtica i les picabaralles amb països europeus han obligat a prendre aquesta decisió.





Borrell va enviar el mes de febrer passat una missió diplomàtica per avaluar la situació al terreny que va constatar que les coses no van "en la bona direcció".





Un altre element que ha pogut precipitar la decisió són les operacions militars de les forces malianes l'última setmana de març a la localitat de Moura, al nord de Mali, que apunten a greus violacions de drets, inclosa l'execució de centenars de civils.





EUTM Mali es va establir el 2013 a petició de Bamako i forma part del pla integral de la UE per a la seguretat i el desenvolupament del Sahel. El mandat d'aquestes missions és treballar i donar suport a les autoritats legítimes en el desenvolupament de les forces de seguretat.