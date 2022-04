El Comitè Europeu de les Regions demana "l'alliberament immediat d'alcaldes i líders locals" d'Ucraïna

El president del Comitè Europeu de les Regions, Apostolos Tzitzikostas @ep







El president del Comitè Europeu de les Regions (CDR), Apostolos Tzitzikostas , ha demanat aquest divendres l'"alliberament immediat dels alcaldes i líders locals" que segueixen residint a Ucraïna després de la invasió russa a aquest país.













Segons ha explicat el líder del CDR en un missatge a través de la xarxa social Twitter, recollit per Europa Press, des del Comitè han reclamat l'“alliberament” dels líders locals, que “estan protegint les seves comunitats de les atrocitats de l'exèrcit rus “, ha denunciat.





"Els segrestos i la violència contra ells mostren que la nostra democràcia i els nostres valors fonamentals estan sota atac" , ha afegit Tzitzikostas enlletgint, així, l'actuació de Rússia sobre Ucraïna i els seus ciutadans.





Finalment, el president del Comitè de les Regions ha manifestat el deure d'Europa estar units amb actuacions solidàries per a Ucraïna. "¡Hem d'estar units en solidaritat!", ha sentenciat al seu 'tweet'.









AJUDA A LES REGIONS QUE ACULLEN REFUGIATS D'UCRANIA

Sobre això, el dimecres 6 d'abril passat, el Comitè Europeu de les Regions va defensar la necessitat urgent d'ajudar les regions i ciutats que acullen "els refugiats que fugen de les atrocitats de la guerra", en el marc d'una reunió de urgència celebrada a Rzeszów, a prop de la frontera de Polònia amb Ucraïna.





Aquesta trobada va comptar amb la presència del president del CDR, Apostolos Tzitzikostas, la Comissària Europea de Cohesió i Reformes, Elisa Ferreira, el president de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu, Younous Omarjee, i la presidenta del Consell de Districte de Kharkiv, Tetiana Yehorova-Lutsenko.





En aquest sentit, els líders dels sis grups polítics del Comitè van advertir que calen "normes comunes" i un "accés ràpid" per "maximitzar l'impacte" del paquet d'ajudes previst de la UE que destinarà "17.000 milions d'euros sobre el terreny".





Per això, a la reunió, els líders del CDR van proposar un "mecanisme local per als refugiats ucraïnesos de la UE, no com un nou fons, sinó com una eina operativa per reduir la burocràcia i agilitzar l'accés dels líders locals als fons actuals", a fi d'obtenir els resultats proposats per als refugiats i les comunitats locals, van explicar en un comunicat.