El preu dels aliments arriba als nivells més alts de la història a causa de la guerra d'Ucraïna

El preu dels aliments ha aconseguit els nivells més alts de la història com a resultat de la invasió de Putin a Ucraïna. Així ho han reflectit les dades recollides al'índex mensual de preus d'aliments de l' Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació .





Els olis de cuina, els cereals i les carns han batut un rècord pel que fa al preu de venda al públic, arribant a un terç més que en el mateix període de l'any passat.





En el cas dels cereals, sectors on Ucraïna i Rússia són dos dels productors mundials més grans, l'índex de preus va assolir una mitjana de 170,1 punts al març, fet que suposa un augment de 24,9 punts o del 17,1 % respecte del febrer i suposa el nivell més elevat registrat des del 1990.











BLOQUEJADES LES EXPORTACIONS





La guerra entre Rússia i Ucraïna ha interromput les exportacions del Mar Negre, una regió que havia estat produint més d?una quarta part de les exportacions mundials de blat.





"L'augment d'aquest mes va obeir a una pujada sobtada dels preus mundials del blat i els cereals secundaris, impulsada en gran mesura per les pertorbacions relacionades amb el conflicte de les exportacions d'Ucraïna i, menys, de la Federació de Rússia" , ha explicat la FAO.





En concret, els preus mundials del blat van pujar al març un 19,7%, mentre que els cereals secundaris es van encarir un 20,4% , amb un nou rècord per als preus del blat de moro (+19,1%), l'ordi ( +27,1%) i el melca (17,3%).













Mentrestant, el valor del març de l'índex de preus de l'arròs de la FAO es va mantenir amb poca variació respecte dels nivells del febrer i tot i així un 10% per sota del valor de l'any anterior.





Pel que fa als olis d'origen vegetal, l'índex de preus de la FAO es va situar en una mitjana de 248,6 punts al març, cosa que representa un augment de 46,9 punts o del 23,2% respecte del febrer. que suposa un nou rècord.









LA PRODUCCIÓN LECHERA EN EUROPA OCCIDENTAL Y OCEANÍA, INSUFICIENTE





La pujada pronunciada de l'índex al març es va veure impulsada per l'augment dels preus dels olis de gira-sol, palmell, soja i colza. Així mateix, l'índex de preus dels productes lactis va registrar una mitjana de 145,2 punts al març, és a dir, una alça de 3,7 punts o del 2,6% des del febrer, cosa que representa el setè mes consecutiu d'augment i empeny a l'índex 27,7 punts o un 23,6% per sobre del seu valor de fa un any .





"Els preus dels productes lactis van mantenir la tendència a l'alça, recolzats sobretot per la creixent escassetat als mercats mundials com a conseqüència que la producció lletera a Europa Occidental i Oceania fos insuficient per satisfer la demanda mundial", ha assenyalat la FAO.





D'aquesta manera, els preus de la mantega i les llets en pols van pujar de manera pronunciada, sustentats per l'augment sobtat de la demanda d'importacions respecte dels lliuraments a curt i llarg termini, especialment dels mercats asiàtics, i per l'elevada demanda interna a Europa Occidental.













Per la seva banda, l'índex de preus de la carn es va situar al març en 120 punts, fet que suposa una alça de 5,5 punts o un 4,8% des del febrer , de manera que també va assolir un màxim històric. Al març, els preus de la carn de porc van registrar l'augment mensual més acusat registrat des del 1995, a causa de l'escassetat de l'oferta de porcs de matança a Europa Occidental ia una pujada sobtada de la demanda interna amb motiu de les properes festivitats de Pasqua.





Els preus internacionals de la carn d'aviram es van reforçar, impulsats per la disminució dels subministraments als principals països exportadors després dels brots de grip aviària, així com per la impossibilitat d'Ucraïna d'exportar carn d'ocells de corral al mig de l'actual conflicte.





Els preus de la carn de boví també van progressar, en persistir l'escassetat de l'oferta de bestiar llest per al sacrifici en algunes de les principals regions productores, mentre que la demanda mundial es va mantenir elevada.





A Espanya, per altra banda, comerciants i consumidors reclamaven des del desembre que havien percebut un augment en els preus.