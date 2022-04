Els accionistes de Telefónica aproven les propostes portades a la Junta

Façana de l'edifici de Telefónica, imatges d'arxiu @ep





La Junta General d'Accionistes de Telefònica celebrada avui, convocada en un format híbrid amb assistència presencial a la seu de Districte Telefònica i amb participació telemàtica, ha aprovat totes les propostes d'acord que figuraven a l'ordre del dia.





Els accionistes han donat suport així a la gestió i els èxits obtinguts el 2021, exercici en què Telefónica ha complert tots els seus objectius. Telefónica va aconseguir les seves metes financeres el 2021, amb un creixement sostenible dels ingressos i del resultat operatiu abans d'amortitzacions (OIBDA).





A més, va obtenir un benefici net superior als 8.000 milions d'euros, cinc vegades més que el 2020, i va aconseguir una generació de caixa propera als 3.800 milions d'euros. La companyia també va complir les operacions corporatives. El 2021 va tancar la venda de les torres de Telxius a American Tower a uns múltiples rècord yl a fusió d'O2 i Virgin Media al Regne Unit o, una transacció que permet crear un operador líder al mercat britànic.





Aquestes transaccions, juntament amb la forta generació de caixa, han permès reduir el deute financer de Telefónica fins a 26.000 milions d'euros , la meitat de l'existent el 2016, i duplicar el patrimoni net de la companyia. Telefónica va complir, a més, amb l'execució del seu pla estratègic, que permet la transformació del Grup i reforçar la solidesa, l'agilitat i l'eficiència de la companyia.





Un altre eix de compliment va tenir com a protagonistes els objectius sostenibles, amb fites com l' increment de la presència de les dones al Consell fins al 33%, i amb mesures que reforcen la sostenibilitat de Telefónica en el seu propòsit de tenir zero emissions netes als principals mercats el 2025.





La companyia va complir també amb els accionistes, que el 2021 van obtenir una rendibilitat total del 29,6%, incloent la revaloració propera al 19% dels títols de Telefónica a Borsa, amb què van batre el comportament del sector i de l'Ibex 35 durant el passat exercici.









Tornada al dividend en efectiu





Aquests compliments es van reflectir en les propostes d'acord plantejades a la Junta, que ha donat el vistiplau a tots els punts.





Destaca la conformitat a la tornada al dividend totalment en efectiu, que es reinstaurarà amb el repartiment de 0,15 euros que tindrà lloc al desembre de 2022. Amb posterioritat, i prèvia aprovació per part de la Junta del proper any, tindrà lloc un altre abonament de 0,15 euros al juny del 2023, igualment en efectiu, per a un dividend total de 0,30 euros per acció per a l'exercici 2022.





Aquesta autorització se suma al suport majoritari que ha rebut la resta de propostes, entre les quals figuraven l'aprovació dels comptes anuals del 2021, de l'amortització del 2,41% del capital o de la remuneració dels consellers. La Junta també ha donat suport a la reelecció de José María Abril Pérez, Ángel Vilá Boix, María Luisa García Blanco i Francisco Javier de Paz Mancho com a membres del Consell d'Administració, per un període de quatre anys més.





Els accionistes han ratificat igualment el nomenament de María Rotondo Urcola com a consellera. Alhora, la Junta s'ha mostrat a favor de fixar el nombre de membres del Consell en 15 integrants.









“La nostra vida ha canviat i el canvi és irreversible”





Durant la seva intervenció davant els accionistes, José María Álvarez-Pallete ha reflexionat sobre “els temps extraordinaris” que han concorregut els darrers anys, amb el Brexit, la pandèmia i la guerra d'Ucraïna com a principals exponents, i que estan donant lloc al “ naixement d´una nova era”. "La nostra vida ha canviat i el canvi és irreversible", ha assegurat. “Aquest món que se'n va anar i no tornarà”, ha assenyalat, depara una conseqüència inapel·lable: “El món de la globalització radical ha desaparegut”.









“Les màquines ens estan tribalitzant”





Amb aquests tres esdeveniments, el president de Telefónica també ha alertat dels perills derivats de la irrupció de la postveritat. “Internet, les xarxes socials, les plataformes, els dispositius han canviat la manera com ens relacionem, la manera com ens informem, a qui atorguem credibilitat, qui creiem que ens diu la veritat o aquella veritat que volem creure”, ha exposat.





"Estem assistint a un atac a la veritat, que és la pedra angular de la nostra convivència", ha advertit en referència a l'impacte que els algorismes i els nous formats d'informació estan causant a la societat. “Ens estan tribalitzant i són les màquines les que ho estan fent”, ha denunciat.









"Un món millor basat en les persones i en valors humanistes"





Davant d'aquesta realitat, Álvarez-Pallete ha llançat un missatge d'esperança: “ Podem enyorar el món que se'n va anar, però també hem d'ambicionar un món millor. Podem avançar cap a un món millor”.





Per això, ha defensat el paper determinant de les persones. "Quan la postveritat ve a qüestionar els pilars de la nostra convivència i els algoritmes volen prendre el control del que pensem o volem, sorgeixen les persones", ha emfatitzat.





“Som les persones les que decidim quins valors volem compartir i defensar”, ha defensat, per afegir: “Vivim la major època de canvi de la història de la humanitat i la major acumulació de tecnologia que cap altra generació ha tingut fins ara.





Hem de canalitzar-la per posar-la al servei de les persones i que ens ajudi a solucionar problemes que no han tingut solució fins ara”. També ha subratllat la importància dels valors: “Com a societat hem de construir una mica millor sobre allò que deixem enrere, construir-ho sobre valors sòlids, construir-ho sobre valors humanistes”, ha reclamat el president de Telefónica.









“Les telecomunicacions són una porta al futur”





Durant el seu discurs, s'ha mostrat igualment convençut de la preparació i la solidesa amb què Telefónica afronta els reptes i les oportunitats de la nova era que està emergint. “El sector de les telecomunicacions no és un sector més. És una porta al futur”, ha defensat.





I ha continuat: “S'està obrint camí la revolució veritable, que és l'arribada de la intel·ligència artificial. Això acaba de començar i no pararà aquí. Ja es veu a prop l'arribada de la combinació d'internet, la intel·ligència artificial i la web 3, que donaran pas al metavers, on passarem d'un internet de dues dimensions a un en tres dimensions”.





Álvarez-Pallete ha destacat el paper fonamental que Telefónica exercirà en aquesta nova era: “Tot canviarà de nou. I tot això succeirà a les nostres xarxes. Som indispensables. Telefónica té la responsabilitat de participar-hi. Tot aquest món nou passa per les nostres xarxes, i ho veiem passar”.





Aquest protagonisme és possible gràcies a la transformació experimentada en els darrers anys. “Telefònica és avui una companyia diferent de la que era fa sis anys. Una companyia que s?ha preparat per a un nou món. Una companyia que se sent capaç i legitimada per contribuir a definir les normes que han de regir aquesta nova era”, ha indicat.





"Aquesta transformació no es fa sola, la fan les persones que formen part dʻaquesta gran companyia", ha reconegut. Aquesta contribució és una de les senyes d'identitat de la companyia des de la seva fundació el 1924, tal com ha destacat José María Álvarez-Pallete: “Telefònica continuarà canviant i continuarà sent rellevant. Ens vam apropar al nostre centenari amb el millor equip humà, amb la il·lusió, la frescor i la sana ambició d'aquells 'telefònics' que es van imaginar el futur i el van construir”.