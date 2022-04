L'Ateneu de Gràcia a Barcelona impulsa projectes de fabricació digital amb "retorn social"

La tercera tinenta d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, en una visita a l'Escola La Industrial @EP







L'alumnat del centre d'art Escola La Industrial de Barcelona ha aplicat la fabricació digital per crear roba a través de residus o jocs per a persones grans que poden endarrerir els efectes de l'Alzheimer, a través del programa educatiu de l' Ateneu de Fabricació de Gràcia.













En una visita al centre aquest divendres, la tercera tinenta d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha celebrat la promoció de projectes per part de l'Ateneu amb una “forta vocació social, que treballin de manera transversal la creativitat i la innovació digital”, segons ha informat el consistori en un comunicat.





L'Ateneu de Fabricació també ha desenvolupat, a través dels seus projectes, eines amb fabricació digital per recolzar artesans i que puguin treballar amb torns de ceràmica amb formes complexes, així com nous biomaterials que es puguin utilitzar amb la impressora 3D Clay com la closca d'ou.





Aquest treball educatiu fomenta l'aprenentatge de temàtiques com la cohesió social i la intergeneracional, la cocreació, la fabricació digital, la sostenibilitat, l'artesania i la innovació social, alhora que forma alumnes en competències digitals, i els dóna eines i coneixements per al futur laboral, ha destacat l'Ajuntament.





Aquest programa és fruit de l‟acord entre l‟Ajuntament, el Consorci d‟Educació de Barcelona i la Xarxa municipal d‟Ateneus de Fabricació (XAF) i compta aquest curs amb 32 centres participants, uns 60 docents que s‟estan formant i més de 800 alumnes .