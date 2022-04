El gremi de transportistes catalans alerta de llargues cues de camions per sortir del Regne Unit

Diversos camions circulant a la carretera, imatges d'arxiu @ep





El Gremi de Transports i Logística, integrat a la patronal Cecot , ha alertat aquest divendres dels bloquejos dels camions per les cues quilomètriques que es generen per sortir del Regne Unit, ha informat en un comunicat.













El president de l'organització, Antonio Martínez, ha assegurat que hi ha hagut casos en què s'han trobat més d'una setmana aturats i ha expressat la seva preocupació, tant per la situació personal dels transportistes com per l'estat i la seguretat de les càrregues, que comença a ser crítica, i caldria accelerar la resposta “de les autoritats britàniques.





El gremi assegura que es tracten de cues diàries de més de 30 quilòmetres que han originat esperes de més de deu hores amb vehicles detinguts als vorals --sense llocs de descans amb unes "mínimes condicions higièniques i sanitàries"--, com va passar a Nadal del 2020 coincidint amb l'aplicació del Brexit.





Alhora, ha apuntat que a aquestes incidències s'han unit que els camioners "es veuen impossibilitats" per complir amb la regulació legal sobre temps de conducció i descans quan trepitgen territori europeu.





El Gremi de Transports i Logístiques de Catalunya , juntament amb la resta d'associacions que conformen la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya (Fenadismer) , ha urgit al Regne Unit l'adopció de mesures.