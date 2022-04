Els Bombers treballen des de divendres en un incendi a Sant Pere de Ribes

Bombers de la Generalitat @ep





Els Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest divendres en un incendi de vegetació a Sant Pere de Ribes (Barcelona), concretament als peus del turó de Gafatans, a prop de la urbanització de Can Pere de la Plana.





En una piulada recollida aquest dissabte, el cos ha explicat que durant la nit els bombers s'han distribuït al voltant de 10 hectàrees per extingir-lo, cosa que el vent ha dificultat.





Un total de 18 vehicles d'aigua s'han desplaçat al lloc i els Bombers han assegurat que no hi ha edificacions a prop, i per això no hi ha hagut cap persona afectada.