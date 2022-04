L'Acadèmia de Hollywood expulsa Will Smith dels Oscars durant els propers deu anys

L' Acadèmia de Hollywood ha decidit aquest divendres expulsar l'actor Will Smith i prohibir que acudeixi en els propers deu anys als cerimònia dels Oscars i qualsevol altre esdeveniment de la institució després de la bufetada que va deixar anar l'humorista Chris Rock a l'última edició per fer broma sobre l'alopècia que pateix la seva dona.

Will Smith @ep

En un comunicat, l'Acadèmia ha recordat que la gala dels premis va haver de ser "una celebració" del "treball increïble" que va fer el món del cinema l'any passat , però es va veure "eclipsat" pel "comportament inacceptable i nociu" que va exhibir Smith sobre l'escenari. "No fem servir adequadament la situació. Demanem disculpes", ha apuntat.

En aquest context, i després d'una reunió de la junta de l'Acadèmia de Hollywood on han abordat la bufetada, ha decidit, per un període de deu anys, que a l'actor no se li permeti "assistir a cap esdeveniment o programa de l'Acadèmia, en persona o virtualment", inclosos, entre d'altres, la gala dels Oscars. A més, ha agraït al còmic Chris Rock que aconseguís "mantenir les maneres en aquelles circumstàncies".

Smith va renunciar l'1 d'abril passat a l'Acadèmia de Hollywood després que bufetés en directe el presentador Chris Rock , quan el còmic va fer una broma sobre la seva dona, que pateix d'alopècia.