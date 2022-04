La DGT alerta que 36 persones moriran aquesta Setmana Santa durant l'operació sortida

“ Fem que el Big Data s'equivoqui ” és l'eslògan de la nova campanya de conscienciació per evitar sinistres de trànsit que la Direcció General de Trànsit ha presentat de cara a la Setmana Santa, un període en què s'incrementen els moviments tant de llarg com de curt recorregut.





Cues a l'AP-7





Després de dos anys, en què aquest període de vacances ha estat condicionat per la pandèmia del Coronavirus, aquest any les previsions apunten que es poden arribar a produir 14,6 milions de desplaçaments de llarg recorregut per les nostres carreteres.





Per evitar sinistres de trànsit, la DGT ha recorregut a un dels analistes més importants de Big Data a Espanya que, amb més de 10 milions de sinistres de trànsit i a través d'algorismes i models matemàtics, ha calculat el nombre de víctimes mortals a la carretera. Setmana Santa.





Segons aquest expert seran 36 persones amb diferents perfils els qui moriran aquestes vacances perquè el Big Data, els algorismes i les estadístiques ho pronostiquen tot: l'edat, quants homes, dones o nens, a quin lloc ia quina hora, quin tipus d'accidents i amb quin vehicle… però si sabem que estem dins del perfil de les persones que tenen més probabilitat de morir i en som conscients, podem evitar-ho i fer que el Big Data s'equivoqui.





Per a la campanya, que es podrà veure des de demà i fins al 19 d'abril que ve s'han realitzat dos espots de 45 i 30 segons per a televisió i xarxes socials. A més, s'ha creat una gràfica per a premsa escrita i diverses peces per a xarxes.





Al següent vídeo podeu visualitzar les peces de la campanya.













UN DISPOSITIU, DUES FASES







Per a aquesta Setmana Santa, la DGT preveu que es produeixin 14,6 milions de desplaçaments de llarg recorregut, un 2,10% menys dels que es van produir la Setmana Santa del 2019.





Per vetllar per la seguretat i la fluïdesa del trànsit, la DGT ha preparat un dispositiu especial que començarà a les 15.00 hores del divendres 8 d'abril i finalitzarà a les 23.59 del dilluns 18.





Aquesta operació, una de les més conflictives de l'any, per la multitud de desplaçaments que es produeixen en un curt espai de temps, amb orígens i destins similars i realitzats els mateixos dies i hores, es desenvoluparà en dues fases, que coincideixen amb els dies de major nombre de desplaçaments i en què es concentren gairebé el 90% dels moviments previstos.





La primera fase començarà a les 15.00 hores del divendres 8 d'abril i finalitzarà a les 24.00 hores del diumenge 10 d'abril. Per a aquesta primera fase, Trànsit preveu 3,7 milions de desplaçaments.





La segona fase , més important que l'anterior per volum de desplaçaments de vehicles al llarg de tota la xarxa viària, començarà a partir de dimecres 13 d'abril, excepte a Catalunya que començarà l'endemà.





Aquesta segona fase finalitzarà a les 24.00 hores del dilluns 18 d'abril amb l'operació tornada, operació que es desenvoluparà des del dissabte a la tarda i es prolongarà durant tot el diumenge i el dilluns de Pasqua, ja que a Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Navarra, País Basc i La Rioja, aquest dilluns és festiu.





A la resta de comunitats malgrat no ser festiu, és dia no lectiu per a escolars i universitaris, per la qual cosa es preveu que també es produeixi una quantitat important de moviments de retorn cap als grans nuclis urbans que se sumaran als d'un dia laborable qualsevol.





El dispositiu es pot consultar al següent enllaç: https://www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-trafico/





LA IMPORTÀNCIA DE RESPECTAR LES NORMES





A major nombre de desplaçaments, major exposició i per tant més risc. Amb aquesta premissa, la DGT posa tots els mitjans humans i materials al seu abast perquè es respectin les velocitats establertes, no es produeixin distraccions, ni es condueixi si s'ha ingerit alcohol o altres drogues i evitar sortir acomiadat del vehicle si porta mal cordat el cinturó de seguretat o simplement no ho porta posat.





A més, Trànsit recorda que el 21 de març passat van entrar en vigor noves normes de trànsit referides a velocitat, distracció, cinturó de seguretat i alcohol, factors tots ells concurrents en els sinistres vials.