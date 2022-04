Les autoritats busquen l'autor d'un atropellament múltiple a Madrid que s'ha fugit

Atropellament múltiple a Llatina. - EMERGÈNCIES MADRID





Un conductor s'ha fugit aquesta matinada després d'haver atropellat tres joves al districte madrileny de la Llatina deixant un d'ells, de 23 anys, ferit de gravetat amb un traumatisme cranioencefàlic sever, ha informat una portaveu d'Emergències Madrid a Europa Press.







Ha estat al voltant de les 6.30 hores quan Samur-Protecció Civil s'ha traslladat al 138 del carrer Maqueda per atendre les tres víctimes . Un ha estat donat d'alta al lloc amb contusions de caràcter lleu, mentre que un altre ha estat desplaçat a l'Hospital Gómez Ulla per una possible fractura de membre inferior.





El tercer pacient es troba en estat greu amb diversos traumatismes i un traumatisme cranioencefàlic sever. Després de ser estabilitzat i intubat, ha estat traslladat a l'Hospital Clínic amb pronòstic greu.





Per part seva, Policia Municipal ha pres declaració als testimonis perquè hi havia diversos grups de joves i investiga els fets per identificar el vehicle que ha fugit després de l'atropellament.