Peter Lim posa en venda el València CF

Estadi de Mestalla (València) | @ep





El València CF està en una situació financera molt delicada a un pas del precipici econòmic. Així ho reflecteixen els seus comptes presentats a la darrera Junta Extraordinària d'Accionistes . Des que Peter Lim es va convertir en màxim accionista del club cap a l'any 2014, sempre ha sobrevolat la idea que el singapurenc no està còmode amb la majoria accionarial i, per això, estaria buscant comprador per poder vendre les seves accions.

Peter Lim va arribar al club de Mestalla victorejat per una afició ansiosa i necessitada d'algú amb potencial econòmic que transmetés il·lusió i pogués fer reflotar aquest històric del futbol espanyol. El primer any tot van ser bones notícies però les decisions de Peter Lim a l'àmbit esportiu i extraesportiu ho has allunyat cada cop més de l'afició. Uns seguidors que demanen majoritàriament que marxi, vengui les accions i desaparegui per sempre de l'òrbita valencianista.

Perquè això pugui passar, algú li ha de pagar per la majoria accionarial el preu que el magnat singapurenc demani i sembla que, de moment, aquesta oferta ideal no ha arribat. Un dels que ja li va fer una oferta fa uns mesos va ser el portaveu de Marea Valencianista, Miguel Zorío. Concretament, va ser al setembre quan l'exvicepresident del club, va presentar una oferta de 248 milions d'euros pel 100% de les accions del club i, a més, va afirmar que comptava amb les garanties suficients per acabar el Nou Mestalla en els terminis establerts per l' ATE .

Aquesta oferta no va ser acceptada i Zorío ha decidit tornar a la càrrega i renovar la seva oferta. Mitjançant un comunicat, el portaveu de Marea Valencianista, ha anunciat la convocatòria d'una roda de premsa per al 27 d'abril per presentar la nova oferta de compra d'accions que farem a Peter Lim, i que per descomptat reflectirà la pèrdua de valor del club per culpa de la seva gestió ”. A la nota, Zorío afirma que Lim ha filtrat que té una oferta d' Abramóvitx per comprar el València CF.

Miguel Zorío ha desvetllat que Peter Lim ha intentat vendre el club a Londres per 250 milions d'euros i no ho ha aconseguit. Últimament ha filtrat mitjans internacionals que té dues ofertes de compra, la meva i la de l'oligarca rus del Chelsea . I des d'aquí us dic que o posa 50 milions cada any per compensar les pèrdues que ell genera o ens ven a nosaltres. Li agradi més o menys”.

L'exvicepresident del club de Mestalla va centrar el seu comunicat en les conseqüències de l' ATE i va insistir que "com ja vaig anunciar fa un mes, la xulesca gestió econòmica, esportiva, social i en aquest cas, urbanística, de Peter Lim , deixarà el València CF al juny a punt de la causa de dissolució, quan l' ATE es doni per caducada definitivament La caducitat de l' ATE provoca la pèrdua del valor urbanístic de les parcel·les de Mestalla que CaixaBank té hipotecades (actualment gairebé 100 milions d'euros).

A més, quedaria vigent l'obligació municipal de demolir parcialment la grada nord després de la sentència del TSJCV per estar enmig d'un vial públic (la demolició l'ha de costejar el club, i hi ha un alt grau de possibilitats que amb aquesta grada s'ensorri un estadi la seguretat del qual és més que dubtosa). Es perdrien els 40.000 metres de sòl comercial del solar de l'avinguda de Suècia (la pèrdua d'edificabilitat serà d'almenys 15 milions)”.