El tram Diagonal-Vilapicina de la L5 de Metro de Barcelona tancarà del 9 al 18 d'abril per obres

Arxiu - L'estació de Vilapicina de l'L5 del metro de Barcelona. Fitxer. - @TMB_BARCELONA - Arxiu

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) executarà a partir d'aquest dissabte 9 d'abril fins al 18 d'abril les obres de millora al tram Diagonal-Vilapicina de l'L5 del Metro, de manera que deu parades quedaran sense servei durant deu dies, coincidint amb la Setmana Santa.





Durant aquest període, els usuaris comptaran amb itineraris alternatius, ja que TMB reforçarà altres línies i habilitarà com a complement un bus llançadora, mentre que la resta de la línia, entre Cornellà Centre i Diagonal, seguirà funcionant amb normalitat, ha informat TMB en un comunicat .





Les obres al tram Diagonal-Vilapicina formen part d'una actuació integral de renovació de via entre La Sagrera i Horta, que TMB durà a terme principalment a l'estiu amb un pressupost de 15 milions d'euros, per modernitzar la plataforma de via i preparar futurs increments de freqüència.





Així, s'avancen les obres de renovació de via en dos trams de 300 metres de longitud, entre Verdaguer i Sagrada Familia , d'una banda, i entre la Sagrera i Congrés, de l'altra, i, de manera complementària, s'hi instal·larà un nou aparell de via a l'entrada de l'estació de La Sagrera.





En paral·lel, a les proximitats de l'estació Sagrada Família, s'obrirà un pou per a l'extracció de runes i l'entrada de carrils, travesses i altres materials d'obra que en situacions normals quedarà tapat i integrat a la via pública i només s'obrirà a cas de necessitat.





AMIANT A MARAGALL





Els mateixos dies, tindrà lloc una cinquena obra consistent a retirar els materials amb contingut d'amiant localitzats a l'estació Maragall : en concret, es retiraran 8.750 quilos (700 metres quadrats) situats als murs laterals de les andanes.





Aquesta actuació s'emmarca en el pla de desamiantatge de la xarxa de metro, amb el qual s'han retirat fibrociment de 685 localitzacions i s'han encapsulat o tractat en 48 punts més, amb un pes total estimat de 340 tones, el 75% de l'inventariat .





METRO, ALTERNATIVA PRIORITÀRIA





TMB oferirà la xarxa de Metro com l'alternativa de mobilitat “més eficient” i reforçarà un 20% les línies 1, 2, 3 i 4; també reforçarà les línies de bus H8 (cobreix el trajecte Diagonal-La Sagrera) i D50 (Virrei Amat-Verdaguer), que tenen un recorregut en part coincident amb la L5; i les línies de bus V27 i V29 i els trens de Rodalies també cobreixen part del tram de metro tallat.





El bus llançadora estarà dotat amb fins a 30 busos articulats, el nombre màxim que es pot posar en circulació sense col·lapsar el trànsit, tindrà el mateix horari que el metro, cobrirà el trajecte entre Diagonal i Vilapicina amb parada a les estacions intermèdies i tindran prioritat les persones amb mobilitat reduïda.