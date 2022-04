Brussel·les promet accelerar l'adhesió d'Ucraïna a la UE

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha promès aquest divendres des de Kíev, on s'ha reunit amb el president ucraïnès, Volodimir Zelenski, accelerar l'adhesió del país a la Unió Europea.





Ursula von der Leyen





"Accelerarem aquest procés tot el que puguem, alhora que garantirem que es respecten totes les condicions", ha assegurat Von der Leyen després d'entregar al mandatari ucraïnès el qüestionari d'adhesió.





Aquest document és la peça central del dictamen que elabora l'Executiu europeu per donar la seva opinió sobre les opcions d'un país candidat a accedir al club comunitari.





"Aquí és on comença el camí a la Unió Europea. Estarem a la teva disposició 24 hores al dia, els set dies de la setmana per treballar amb aquesta base comuna", ha assegurat la conservadora alemanya.





En tot cas, ha recalcat que Ucraïna "és un amic" i "comparteix els valors" de la UE. "Gràcies a l'acord d'associació, Ucraïna ja està estretament alineada amb l'Unió", ha assegurat, per recalcar que Brussel·les accelerarà el camí a la UE para Kíev.





PROCÉS D'ADHESIÓ





Abans que els Vint-i-set acordin donar l'estatus de candidat a entrar en el bloc i obrir les negociacions formals, la Comissió Europea emet una opinió sobre les condicions i nivell d'alineament del país aspirant a ingressar en el bloc.





Aquest dictamen es fa sobre la base de les resposta d'un llarg qüestionari sobre el funcionament institucional i administratiu del país. Brussel·les acostuma a necessitar més d'un any per completar l'avaluació, encara que en aquest cas ja s'ha compromès a tramitar ràpidament la seva anàlisi.





El llarg procés d'ampliació no és l'única trava en l'aspiració ucraïnesa a ingressar per la via ràpida, ja que a la UE hi ha Estats membres reticents a agilitar uns procediments basats en mèrit. Un altre element en l'equació és la situació dels països dels Balcans, que porten més d'una dècada embarcats en el procés per ingressar en la UE.