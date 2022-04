Almenys 50 morts pel bombardeig rus sobre l'estació de Kramatorsk, on civils esperaven a ser evacuats

Les autoritats d'Ucraïna han elevat aquest divendres a uns 50 els morts en un atac atribuït a les forces russes contra una estació de tren a la localitat de Kramatorsk, situada a la regió de Donetsk, a l'est d'Ucraïna.





El cap de l'administració militar regional de Donetsk, Pavló Kirilenko, ha destacat en el seu compte de Telegram que mig centenar de persones han perdut la vida, cinc de les quals nens. Entre aquestes víctimes figuren almenys dotze dels 98 ferits que han estat evacuats als hospitals de la zona.





Estació de Kramatorsk després del bombardeig @ep





Kirilenko ha acusat els "nazis" russos de disparar un míssil Tochka-U contra l'estació de tren de Kramatorsk, "des d'on surten trens per evacuar els residents de la regió de Donetsk cap a altres més segures d'Ucraïna". Segons aquest responsable, milers de persones es trobaven a la zona quan s'ha produït l'atac. Kramatorsk es troba a la zona de Donetsk no controlada per l'autoproclamada República Popular de Donetsk, els rebels separatistes aliats de Moscou.





"Els russos volen impedir de manera deliberada l'evacuació de civils. Per ells, les vides són una moneda de canvi i una eina per assolir els seus cínics objectius", ha manifestat, abans d'incidir que "l'evacuació continuarà" i que "qualsevol que vulgui abandonar la regió ho podrà fer".





"Els racistes sabien bé on apuntaven i el que volien", ha ressenyat Kirilenko, que ha afegit que Moscou "vol destruir tot allò ucraïnès. "Rússia és un país de criminals. El mal s'ha d'aturar i castigar", ha reblat.





L'atac ha estat condemnat pel president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, que ha acusat els "ocupants" de disparar un míssil contra l'estació, on "milers d'ucraïnesos pacífics esperaven per ser evacuats".





"Com que no tenen la força i el valor de fer-nos front al camp de batalla, ataquen de manera cínica la població civil. És una maldat que no té límits i que, si no és castigada, no s'aturarà mai", ha ressaltat.





Tant Rússia com les autoritats de l'autoproclamada República Popular de Donetsk, la independència de la qual va ser reconeguda per Moscou dies abans de l'inici de la invasió, s'han desvinculat de l'atac i han dit que els míssils Tochka-U únicament els utilitza l'exèrcit ucraïnès.