Científics aconsegueixen rejovenir 30 anys la pell d'una dona

Durant els darrers anys la cirurgia estètica ha crescut prou perquè la gent pensi a aparentar una edat que no té. Per això moltes persones volen trobar l'eterna joventut. Encara que sembli impossible d'aconseguir, no és cert. Ja fa alguns anys que un grup de multimilionaris estan finançant negocis sobre rejoveniment cel·lular, la clau després del qual podria ser el següent pas de la humanitat: la immortalitat.





Un equip de l' Institut Babraham a Cambridge, Regne Unit , liderat per Wolf Reik , ha aconseguit que una dona de 53 anys sigui 30 anys més jove i, per tant, aconsegueixi una edat de 23 anys. Els resultats els han publicat a la revista científica eLife . Ho han aconseguit amb les cèl·lules de la pell, encara que el mateix equip que ho ha realitat creu que aquest descobriment es podria estendre a altres teixits del cos humà. "Moltes malalties comunes empitjoren amb l'edat i pensar a ajudar les persones d'aquesta manera és molt emocionant", va assegurar Reik a la BBC . Aquest treball s'ha dut a terme en un període de 13 dies a comparació dels 50 que es van trigar en altres experiments.





El doctor Diljeet Gill, investigador de l' Institut Babraham, va dir: “La nostra comprensió de l'envelliment a nivell molecular ha progressat durant la darrera dècada, donant lloc a tècniques que permeten als investigadors mesurar els canvis biològics relacionats amb l'edat a les cèl·lules humanes. Vam poder aplicar això al nostre experiment per determinar l'abast de la reprogramació que va aconseguir el nostre nou mètode ”.











El científic japonès Shinya Yamanaka, premi Nobel el 2012 , va crear un mètode d'esborrat i reprogramació centrat en quatre gens clau coneguts com a factors de Yamanaka , que poden “rebobinar” les cèl·lules adultes en cèl·lules mare joves que són capaços de formar gairebé qualsevol teixit del cos.





Aquest nou mètode de l' Institut Babraham es basa en la tècnica guanyadora del premi Nobel que utilitzen els científics, que s'inspira com les cèl·lules velles dels pares es converteixen en els teixits joves d'un nadó, per produir cèl·lules mare. Són una mena de “pissarra en blanc” biològica, sense els marcadors de l'envelliment.





La investigació de Babraham representa un pas endavant perquè aquesta tècnica no esborra completament la cèl·lula original. En canvi, el procés de reprogramació s'atura parcialment, cosa que ha permès als investigadors trobar un equilibri entre fer que les cèl·lules siguin biològicament més joves i preservar-ne la funció cel·lular especialitzada.





La clau de la investigació, segons Reik , no és que la gent allargui la seva durada de vida sinó que visqui el major temps possible amb una salut acceptable. Seria una cosa així com millorar la qualitat de vida al màxim exponent durant la sectud. Per això, l'equip va utilitzar la mateixa tècnica que es va fer servir amb la famosa ovella Dolly millorada el 2006 amb el mètode IPS , desenvolupat per Shinya Yamanaka , en aquell moment a la Universitat de Kyoto al Japó .