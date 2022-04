El socialisme ret homenatge a l'exministra Carme Chacón al 5è aniversari de la seva mort

Carme Chacón @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , ha recordat aquest dissabte l'exministra de Defensa i primera dona que ocupa aquesta cartera, Carme Chacón, quan es compleixen cinc anys de la seva mort.





"La seva lluita, el seu compromís per fer del nostre país més igualitari i just, segueix guiant avui la nostra acció política", ha escrit el líder de l'Executiu en un missatge a Twitter. Amb un "et recordarem sempre, Carme", el president ha publicat una fotografia de la dirigent socialista, que patia una cardiopatia de naixement.









Altres socialistes com la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet , també han recordat la data: "Fa 5 anys que ens va deixar la nostra companya Carme Chacón", ha assenyalat en una publicació a la citada xarxa social.





També el president del Senat, Ander Gil , ha commemorat Chacón, a qui ha definit com una dona "valenta, compromesa i de forts principis". "El seu llegat continua", ha assegurat.





Des del PSC, el seu secretari i exministre de Sanitat, Salvador Illa, ha asseverat que “segueix ben viva a la memòria dels socialistes de Catalunya” . "Cinc anys després, continuem treballant per tot allò que la Carme defensava: una societat més feminista, més igualitària i més justa. No t'oblidem", ha escrit.





PRIMERA MINISTRA DE DEFENSA





Nascuda a Esplugues de Llobregat (Barcelona) el 1971, va ser la primera dona a Espanya a ocupar la cartera de Defensa, a la qual va arribar el 2008. També amb José Luis Rodríguez Zapatero de president del Govern, va ser ministra d'Habitatge el 2007.





Mare d'un fill, també va exercir el càrrec de vicepresidenta del Congrés del 2004 al 2007 i diputada a Corts per Barcelona entre el 2000 i el 2016.





Dins del PSOE, va ser contrincant a la Secretaria General del partit d'Alfredo Pérez Rubalcaba el 2012 i va ocupar la Secretaria de Relacions Internacionals fins a la seva dimissió el 2016.





Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, ha estat professora de Dret Constitucional a la Universitat de Girona durant onze anys (1994-2004). En el curs acadèmic 2013-2014, va ser Professor in Residence al Miami Dade College de Florida, com a especialista en Sistemes Polítics Comparats, Ciència Política i Administració Pública.





També va exercir com a docent a l'Escola de Policia de Mossos d'Esquadra de Mollet (Barcelona) i va ser assessora especial de l'Institute for Civic Engagement andDemocracy. També era col·laboradora acadèmica de la Fundació Ortega-Marañón.